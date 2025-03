RUMEUR sur God of War : un jeu surprise avec un jeune Kratos très prochainement ?

La franchise God of War est pour l'instant en pause depuis trois ans, bien que Santa Monica Studio ait récemment publié du contenu célébrant les 20 ans de la licence dans God of War Ragnarök. Mais les fans attendent un nouvel épisode inédit. Des rumeurs circulent, Kratos pourrait aller en Égypte antique et une version remastérisée du premier volet serait également dans les tuyaux.

Cependant, voilà que le journaliste Jeff Grubb dévoile cette semaine de nouveaux bruits de couloir, contredisant ce dernier sujet. Sur Bluesky, Jeff Grubb affirme qu'un jeu God of War en Grèce antique sortirait en 2025, mais il ne s'agirait pas d'un remaster. Non, les fans auraient droit à une histoire parallèle inédite, comme l'avait déjà dévoilé Tom Henderson récemment et qui suivrait un jeune Kratos, le scénario se focalisant sur sa relation avec Zeus, son père.

L'officialisation de ce spin-off se ferait dans le cadre du 20e anniversaire de la franchise (c'était le 22 mars) et non dans un PlayStation State of Play. Si ce retour aux sources est réel, cela balayerait les espoirs d'une version remastérisée du premier opus. Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant que Sony n'a pas fait d'annonce.

