BioShock 4 : un RPG en monde ouvert à la Fallout ?

C'est officiel depuis désormais un an, un quatrième volet de la franchise BioShock est en développement, chez Cloud Chamber cette fois. Nous savons déjà qu'il s'agit encore une fois d'un jeu à la première personne, narratif comme ses prédécesseurs, et quelques vagues détails avaient été donnés, mais les informations les plus croustillantes viennent des offres d'emploi.

2K Publishing, éditeur du jeu, recrutait du personnel pour travailler sur un jeu avec des quêtes, des compétences, du loot et des fonctionnalités live service, mais comme l'a remarqué MauroNL sur ResetEra, Cloud Chamber recherche lui aussi du monde, notamment un Senior Vice Designer capable de travailler sur un projet ambitieux et narratif avec de nombreux personnages, qui doit avoir une expérience dans le développement de RPG et qui sera invité à créer un système de dialogue, ce qui fait évidemment penser à la franchise Fallout avant tout. L'offre de recrutement pour un Systems Designer parle quant à elle d'un monde bac à sable émergent avec des systèmes d'interactions et une écologie systémique non dirigée par une IA, et également un système de progression d'évolution de joueur, ainsi qu'un équilibrage du jeu et de son économie. De quoi laisser imaginer un monde ouvert, du moins davantage que les premiers volets à Rapture, avec un système de niveaux, encore inédit dans la licence.

Il est pour l'instant bien difficile d'imaginer à quoi ressemblera ce BioShock 4, une première bande-annonce devrait nous éclairer. Pourquoi pas cette nuit, lors des Game Awards 2020 ?