BioShock : le prochain épisode aura lieu dans un « monde nouveau et fantastique hautement réactif »

En seulement trois épisodes, la saga BioShock est devenue l'une des plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. Son gameplay à la première personne prenant y est pour quelque chose, mais les univers créés par 2K et Irrationnal Games y sont pour beaucoup, que ce soit Rapture ou Columbia.

Depuis 2013 et la sortie de BioShock Infinite, des équipes ont visiblement travaillé en secret sur plusieurs versions d'un quatrième épisode, dont peut-être un projet Parkside annulé entre temps. Le développement du prochain opus est désormais entre les mains d'une nouvelle équipe, Cloud Chamber, possédant des studios à Novato et Montréal. L'unité est visiblement à pied d'œuvre sur le projet, et recrute d'ailleurs de nouveaux talents pour se renforcer. Et c'est justement au détour de ces offres d'emplois que nous en avons appris un peu plus sur son BioShock. Ci-dessous, vous retrouverez quelques extraits intéressants pouvant nous indiquer la direction donnée à ce chapitre.

Nous voulons que vous donniez l'exemple, en menant des efforts pour nous aider à insuffler la vie dans un monde nouveau et fantastique .

. Créez des modèles 3D visuellement attrayants d'éléments naturels et architecturaux basés sur un concept art et/ou une référence photographique tout en étoffant les meilleurs détails et en les exagérant jusqu'à la caricature .

. Développer un modèle de combat à la première personne accessible , satisfaisant et permettant un haut degré d'expression et d'expérimentation des joueurs dans un monde hautement réactif .

, satisfaisant et permettant un haut degré d'expression et d'expérimentation des joueurs dans . Soyez créatif : regardez au-delà du conflit direct, adaptez-vous à divers styles de jeu et types de rencontres qui peuvent être résolus grâce à l'ingéniosité du joueur.

Il semble donc clair que ce futur BioShock se déroulera dans un monde original, qui devrait posséder une direction artistique marquée par des personnages et décors aux caractéristiques exagérés. Le système de combat devrait être aussi assez libre, pour un gameplay laissant le choix de l'approche aux joueurs. En revanche, si Cloud Chamber en est encore qu'au stade du recrutement sur certains postes clés, comme le Principal Combat Designer ou le Lead Environment Modeler, c'est sûrement que nous ne sommes pas prêts de voir le bout du tunnel... En attendant, Bioshock: The Collection est disponible pour 34,90 € sur Switch.



