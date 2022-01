Ghost Story Games : le développement du prochain jeu de Ken Levine (BioShock) serait un enfer, et le directeur n'y serait pas innocent

Nous le savons depuis 2019 : l'avenir de la licence BioShock se fera grâce au studio Cloud Chamber, mais nous ignorons sous quelle forme. Le créateur de la franchise, Ken Levine, mène de son côté la nouvelle équipe de Ghost Story Games sous le giron de Take-Two Interactive depuis 2014, même si son existence n'a été confirmée qu'en 2017.

Après 8 ans de travail, aucune information n'a filtré sur son premier projet. Et selon le souvent très bien renseigné Jason Schreier, journaliste de Bloomberg, il ne serait pas près de sortir. Il vient de publier un dossier dans lequel il rapporte des propos d'une quinzaine d'employés actuels et passés du studio de Westwood dans le Massachussetts, pour beaucoup anonymes, selon lesquels le jeu développé par Ghost Story Games aurait subi de nombreux reboots et changements de direction.

La gestion de Ken Levine, 55 ans désormais, est directement mise en cause, certains pointant la difficulté qu'il a à communiquer sa vision, à recevoir des propositions créatives et à déléguer sa vision créative. Plusieurs salariés ont par exemple évoqué la Kenception, un néologisme qu'ils utilisent pour évoquer « l'inception » d'idée qu'ils doivent utiliser pour tenter de faire passer leurs propositions auprès de Ken Levine afin qu'il pense que l'idée vienne de lui et la valide. Take-Two Interactive est aussi accusé d'avoir laissé trop de liberté au directeur, qu'il chapeaute directement et non via les éditeurs 2K Games, Rockstar ou Private Division, ce qui l'a mis sur un piédestal au détriment du bien-être de ses équipes. Mike Snight, Lead Level Builder, a par exemple déclaré à Jason Schreier qu'il avait dû quitter le studio après plus de 5 ans, car il n'était plus heureux et plus en phase avec le travail de Ken Levine. D'autres ont suivi son chemin vers la même époque, comme le Lead Game Designer Andres Gonzalez avec qui il a monté un autre studio.

Les sources du journaliste indiquent que le projet initial de Ghost Story Games était de livrer des jeux qui seraient un équivalent narratif aux LEGO, permettant aux joueurs d'expérimenter une expérience qui serait unique à chacun, avec des scénarios à chaque fois différents. Il voulait d'abord prouver les qualités de ce concept via un jeu de tir dans un monde de science-fiction à la BioShock, dans une station spatiale mystérieuse habitée par 3 factions pouvant devenir plus ou moins alliées ou ennemis. Ce titre aurait dû voir le jour à l'automne 2017, mais la petitesse de l'équipe et des moyens n'ont pas permis de le concrétiser.

Les ambitions AAA avec notamment un système de dialogue compliqué qui évoluait selon nos choix et actions, étaient bien trop importantes pour la dizaine d'employés et le budget serré, et la rigueur de Ken Levine prêt à tout réécrire si cela ne lui plaisait pas n'aurait pas aidé. Il n'hésitait pas d'ailleurs à jeter des composantes entières du projet après avoir joué à des hits récents comme Dead Cells ou Void Bastards, afin d'inclure des mécaniques inspirées d'eux, quitte à démoraliser ses équipes et les freiner dans leur carrière, voire à rentrer en conflit avec certains et les licencier ou les faire abandonner.

Ce jeu de tir aurait ainsi progressivement été repoussé à 2017, 2018, 2019 et ainsi de suite, l'absence de date de sortie fixe n'aidant pas à cadrer les ambitions. Des développeurs s'inquiétaient de savoir jusqu'à quand Take-Two financerait cette expérimentation sans fin, ce qui ne dérangeait pas Ken Levine, dont le projet n'était que l'équivalent d'une « erreur d'arrondi » pour l'éditeur qui brasse des milliards avec Grand Theft Auto. Un salarié estime tout de même que le développement serait désormais sur les bons rails et pourrait être finalisé dans 2 ans, soit en 2024. Mais vous l'aurez compris, s'il est aussi compliqué que Jason Schreier le laisse entendre, rien n'est assuré...

