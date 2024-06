Bluepoint Games (Demon's Souls) rassure les joueurs pour son prochain jeu

Pendant des années, Bluepoint Games est resté dans l'ombre, ne développant que des versions remastérisées de jeux PlayStation, que ce soit God of War Collection, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection ou encore Gravity Rush Remastered. Mais, en 2020, le studio américain a lancé un remake époustouflant de Demon's Souls pour accompagner la sortie de la PS5.

Un titre qui a été distribué à deux millions d'exemplaires dans le monde, pas mal pour un Action-RPG réputé pour être particulièrement exigeant, bien plus qu'Elden Ring ou les Dark Souls. Un succès qui a vu Bluepoint Games être racheté par Sony en 2021, le studio avait alors annoncé travailler sur un jeu vidéo inédit, une première pour cette équipe talentueuse. Mais, depuis, aucune nouvelle de ce projet...

Entre les licenciements et les jeux annulés, les joueurs s'inquiètent, mais le responsable de la technologie Peter Dalton a rassuré les fans. Vantant d'abord la politique de Hidetaka Miyazaki de ne renvoyer personne chez FromSoftware tant qu'il sera directeur du studio, Peter Dalton a ensuite répondu à un fan demandant des nouvelles du prochain jeu de Bluepoint Games. Une réponse évidente, mais rassurante :

Rien n'a changé depuis notre déclaration selon laquelle nous travaillons sur un titre original. Tout prend du temps. Nous avons à cœur de perfectionner nos compétences !

Le jeu vidéo inédit de Bluepoint Games est donc toujours dans les tuyaux, mais les joueurs vont devoir être patients avant de le découvrir. Créer un jeu de zéro est bien plus compliqué que de réaliser des remasters ou remakes, les développeurs veulent prendre leur temps, ils ont gros à jouer pour ne pas rester un simple studio de soutien aux yeux de Sony.

