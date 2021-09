PlayStation Studios : le rachat de Bluepoint Games officialisé, un nouveau jeu original en développement !

Les annonces de rachat se sont multipliées ces derniers mois du côté des PlayStation Studios, entre celui de Firesprite, de Nixxes Software et de Housemarque. D'ailleurs, au moment de l'officialisation de l'acquisition de ce dernier studio, un mystérieux article avait été publié chez PlayStation Japan pour rapporter l'achat de Bluepoint Games, un message vite supprimé, mais loin d'avoir été oublié.

Il ne venait pas de nulle part, car PlayStation Studios confirme bien aujourd'hui qu'il va acquérir intégralement Bluepoint Games ! Ce n'est qu'une demi-surprise, l'équipe étant habituée à collaborer avec Sony Interactive Entertainment, que ce soit pour le portage de Shadow of the Colossus, God of War Collection sur PS3, Gravity Rush Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection ou plus récemment la remarquée version PS5 de Demon's Souls. D'ailleurs, le remake s'est déjà écoulé à plus de 1,4 million d'exemplaires, un très beau score au vu de la particularité du titre et de la difficulté pour se procurer une console next-gen. Le directeur des PlayStation Studios Hermen Hulst et le président de Bluepoint Marco Thrush semblent ravis de cette nouvelle étape dans leur aventure commune, comme ils le disent sur le PlayStation Blog.



Par Hermen Hulst, Président, PlayStation Studios Aujourd’hui, je suis ravi de vous annoncer que PlayStation Studios s’agrandit encore avec l’arrivée d’un partenaire de longue date, Bluepoint Games ! Du remake PS5 exceptionnel de Demon’s Souls à la nouvelle version PS4 de Shadow of the Colossus encensée par la critique, en passant par les remastérisations de hits comme Uncharted: The Nathan Drake Collection, Bluepoint a su se forger un nom en créant les remastérisations et remakes les plus aboutis du secteur. À chacun de ses projets, Bluepoint a mis la barre encore plus haut sur les plans des graphismes et du gameplay, et l’expertise du studio dans le domaine de la création de mondes et de personnages sera un énorme plus pour les prochains projets de PlayStation Studios. Bienvenue dans la famille PlayStation Studios, Bluepoint ! Par Marco Thrush, Président, Bluepoint Games Nous sommes ravis d’avoir officiellement rejoint PlayStation Studios ! Depuis sa création en 2006, le studio Bluepoint est implanté à Austin, au Texas. Notre équipe compte désormais près de 70 créateurs extrêmement talentueux, et ce n’est qu’un début. Même si notre studio s’est agrandi au cours de ces 15 dernières années, nos objectifs n’ont pas changé : créer des jeux d’une qualité optimale en y prenant plaisir. L’aspect culturel a joué un rôle clé dans notre succès, et nous sommes ravis que PlayStation Studios partage notre culture et notre vision. PlayStation possède un catalogue de jeux emblématiques et, pour nous, il n’y a rien de plus exaltant que de pouvoir faire découvrir ces chefs-d’œuvre à de nouveaux joueurs. Rejoindre la famille PlayStation Studios va permettre à notre studio d’aller encore plus loin et de créer des expériences toujours plus percutantes pour la communauté PlayStation. Merci à ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Il nous tarde de vous proposer de nouveaux jeux incroyables dans ce nouveau chapitre de l’histoire de Bluepoint Games !

De quoi sera fait l'avenir pour Bluepoint, le 16e membre des PlayStation Studios ? Marco Thrush nous donne un élément de réponse chez IGN : il s'agira d'un jeu original, et non d'un portage, d'une remastérisation ou d'un remake ! En revanche, il ne dit pas forcément qu'il s'agira d'une franchise inédite...

Pour notre prochain projet, nous travaillons actuellement sur du contenu original. Nous ne pouvons pas parler de ce que c'est, mais c'est la prochaine étape de notre évolution.

À l'avenir, Hermen Hulst n'écarte enfin pas de réaliser de nouvelles acquisitions, s'il rencontre les bons partenaires.

La façon dont nous regardons notre groupe de studios, et nous avons maintenant 16 équipes internes dans le cadre de PlayStation Studios, est en grande partie la façon dont nous regardons nos jeux. Cela doit être juste, cela doit correspondre à ce que nous faisons - en termes qualitatifs, il faut que ce soient la bonne rencontre. Même chose avec les équipes. Les équipes doivent rester dans un état d'esprit très collaboratif. Elles doivent être axées sur la qualité. Nous n'achetons pas des équipes juste pour être plus gros. Nous n'achetons des équipes que parce que nous pensons qu'ensemble, nous allons faire quelque chose qui sera encore meilleur que si nous le faisions séparément les uns des autres. Nous sommes toujours ouverts à l'établissement de nouvelles relations ou à l'intégration de personnes en interne, mais uniquement si nous adhérons à la même mentalité de proposer du contenu de qualité, innovant et divers, et de nouvelles expériences. Parce que toutes ces équipes partagent beaucoup de choses, mais elles sont aussi très différentes les unes des autres, et c'est ce que j'aime vraiment. Et je pense que c'est ce que le public PlayStation, les fans de PlayStation méritent, c'est cette liste diversifiée de jeux qui sortent des studios PlayStation.

