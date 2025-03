Dark Outlaw Games : un nouveau PlayStation Studios avec un vétéran des Call of Duty à sa tête

Jason Blundell vient de confirmer l'existence d'un nouveau PlayStation Studios, Dark Outlaw Games, qui va développer des jeux first-party pour Sony. Si l'information était jusqu'ici un secret de Polichinelle, le principal intéressé a confirmé l'ouverture de ce studio lors d'un entretien avec Jeff Gerstmann.

Jason Blundell était déjà proche de Sony, mais avant cela, il a passé beaucoup de temps chez Activision. Il était en effet membre de Treyarch, le studio à l'origine des Call of Duty: Black Ops, Jason Blundell a d'ailleurs été l'un des principaux concepteurs du célèbre mode Zombies, avant de quitter Treyarch en 2020 pour fonder Deviation Games, qui devait développer une nouvelle franchise pour Sony. Malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour et le studio a fermé ses portes. Pour en revenir à Dark Outlaw Games, ce nouveau PlayStation Studios n'en est qu'à ses débuts, il faudra patienter avant de découvrir son premier projet, comme l'explique Jason Blundell :

J'ai eu l'opportunité incroyable de créer un nouveau studio au sein de PlayStation Studios pour Sony. Ce studio s'appelle Dark Outlaw. Dark Outlaw Games a donc travaillé dans l'ombre pendant un certain temps, et dès que nous aurons un sujet de discussion, nous sortirons dans la lumière.

C'est un tel privilège de pouvoir le faire avec Sony, un nouveau studio propriétaire. Vous savez, Sony ne crée pas systématiquement de studios propriétaires. Alors avoir ce privilège est une leçon d'humilité, c'est vraiment agréable. Je suis vraiment ravi.

Nous sommes actuellement en train de recruter des employés, en restant discrets – ça fait un moment que ça dure. Je ne vais pas vraiment commenter ce que nous faisons exactement, mais comme nous en avons parlé : il faut souder l'équipe, faire en sorte que les idées s'accordent, tester tout ça – vous savez, je suis programmeur dans l'âme – alors testons ces hypothèses, et vous savez, est-ce que ça marche ?

C'est très excitant et j'apprécie qu'à ce stade de ma carrière, on me donne encore ces opportunités. Et j'ai toujours cette envie de mettre ce disque supplémentaire sur le mur, si vous voulez, et de savoir si on peut apporter quelque chose au public, l'enthousiasmer, faire de nouvelles licences, ou quelque chose d'excitant ou de dangereux. Ça me fait bondir du lit tous les matins.