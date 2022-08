Rumbleverse : le nouveau free-to-play d'Epic Games est disponible sur PC, PlayStation et Xbox !

Le catalogue de free-to-play d'Epic Games fait peur à toute la concurrence, Fortnite, Rocket League et Fall Guys étant tous d'incontournables mastodontes. Ils vont être rejoints par une nouvelle expérience qui va devoir faire son trou, Rumbleverse, un Battle Royale à jusqu'à 40 joueurs davantage basé sur le corps-à-corps signé Iron Galaxy Studios.



Après plusieurs phases d'alpha, il est disponible gratuitement à compter de ce 11 août sur PC via l'Epic Games Store, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. En plus de son mode Solo, il accueille à partir de maintenant un mode Duos où vous pourrez combattre à 2 et vous ranimer en cas de pépin, et un mode Playground pour s'entraîner à Grapital City grâce à des tutoriels et face à des robots, seul ou à plusieurs (mais en étant chacun pour soi). La Saison 1 ne débutera officiellement que le 18 août, avec un Battle Pass comprenant 100 récompenses à remporter en gagnant de la Réputation, d'accessoires pour notre personnage à des titres de joueurs en passant par des emotes. Il coûtera 1 000 Brawla Bills, la monnaie du jeu, mais permettra d'en débloquer 1 500 si vous terminez le Battle Pass, assez pour acheter le suivant si vous le désirez.

Rumbleverse est un tout nouveau Brawler Royale free-to-play dans lequel 40 joueurs s'affrontent pour devenir champion. Incarnez un citoyen de Grapital City et forgez-vous une réputation à grands coups de mandales ! Personnalisez votre lutteur à l'aide de centaines d'objets uniques et imposez votre style. Faites-vous propulser par un canon, atterrissez dans les rues et préparez-vous à la baston ! Votre atterrissage ne dépend que de vous, mais faites attention, le chaos vous attend à chaque coin de rue et nulle hauteur ne vous en préservera !

Sautez de toit en toit et fracassez des caisses pour trouver des armes et des améliorations. Chaque manche est une opportunité de découvrir de nouvelles prises et des atouts qui vous donneront l'avantage dans votre quête de gloire.





Rumbleverse va-t-il réussir à se faire une place au panthéon moderne des free-to-play ? Affaire à suivre !