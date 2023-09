Counter-Strike 2 : le nouveau free-to-play lancé par surprise, téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

C'est le grand jour ! Plus de deux décennies après le lancement de Counter-Strike en version bêta, et 11 ans après la dernière version en date qui était Counter-Strike: Global Offensive, le FPS multijoueur de Valve est toujours aussi populaire, rassemblant régulièrement plus d'un million de joueurs simultanés. Et c'est dans ce contexte que Valve a bien lancé ce mercredi 27 septembre Counter-Strike 2, une version évoluée de CS:GO qui remplace le client de ce dernier mais vous permet de conserver vos items.

Elle reprend tout le contenu de la dernière mouture, avec des cartes identiques ou retravaillées utilisant toutes le moteur Source 2 pour des améliorations visuelles, un éditeur de map poussé, des effets de fumée au comportement dynamique, ou encore une baisse du temps des inputs, des nouveautés simples mais efficaces promises dès mars dernier. Counter-Strike 2 est donc disponible en free-to-play sur Steam, et en plus du téléchargement gratuit, les plus investis peuvent se payer un statut Prime à 14,29 € pour obtenir des bonus cosmétiques.

Counter-Strike, c'est l'expérience compétitive par excellence qui réunit des millions de personnes depuis plus de vingt ans. L'heure est venue d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de Counter-Strike. Faites place à Counter-Strike 2. Avec Counter-Strike 2, l'amélioration gratuite de CS:GO, Counter-Strike effectue le plus grand bond technique de toute son histoire. Grâce au moteur Source 2, Counter-Strike 2 bénéficie d'un rendu physique réaliste, d'une architecture de réseau à la pointe et de nouveaux outils du Workshop pour la communauté. Dans Counter-Strike 2, retrouvez l'expérience de jeu à base d'objectifs que vous connaissez depuis Counter-Strike en 1999, ainsi que les nouveautés suivantes : un nouveau système de notes CS pour accompagner le mode Premier, remis au gout du jour ;

des classements mondiaux et régionaux ;

des cartes entièrement revues ;

des grenades fumigènes au comportement dynamique ;

un tickrate sans incidence sur l'expérience de jeu ;

des effets visuels et sonores repensés ;

la migration des items de l'inventaire CS:GO vers CS2.

Même si les brutes de Counter-Strike: Global Offensive devraient encore être de la partie, allez-vous profiter du lancement de CS2 pour commencer ou reprendre vos parties sur le jeu en ligne culte ?