Counter-Strike 2 : le FPS qui va remplacer CS:GO officialisé, du gameplay et une bêta pour découvrir les nouveautés !

Monument du jeu vidéo et des parties en ligne, Counter-Strike s'est mué sous plusieurs formes depuis sa création en 1999, jusqu'à Counter-Strike: Global Offensive qui passionne encore régulièrement plus d'un million de joueurs en simultané. Malgré ce succès pérenne, la rumeur voulait que Valve aille de l'avant en annonçant un inespéré Counter-Strike 2 ce mois-ci.



C'est aujourd'hui chose faite : l'éditeur vient d'officialiser Counter-Strike 2, et ce de la manière la plus laconique possible, en diffusant trois vidéos expliquant ses nouveautés techniques sur sa chaîne YouTube. Peut-être une manière de dire que, avant d'être un produit spectaculaire, il s'agira d'une expérience pensée pour les fans, où la moindre innovation technologique aura son importance.

Entre tradition et modernité, la suite reprendra des cartes cultes, inchangées si ce n'est au niveau des visuels modernisés, mais d'autres tireront davantage parti des possibilités du Source 2 pour plus de nouveautés. Les outils de création utilisés pour les modéliser seront d'ailleurs proposés aux modders pour qu'ils conçoivent leurs propres maps. Une autre innovation concernera la fumée des grenades, modélisée avec de la 3D volumétrique, et donc réactive au passage des joueurs et des balles, à la lumière et à d'autres facteurs. Enfin, les inputs ont été retravaillés pour non plus se baser sur le tick rate (ou intervalles de temps discrets), mais sur des subticks offrant un rendu encore plus réactif.

Plus qu'un nouvel épisode, CS2 deviendra la nouvelle référence de la série : il remplacera Counter-Strike: Global Offensive via une mise à jour gratuite à venir à l'été 2023. Toute votre progression ne sera pas perdue, car vous pourrez conserver votre arsenal, à afficher avec les anciens modèles ou d'autres plus modernes. Les trois séquences présentent déjà du gameplay de cette nouvelle mouture.

ÇA CHANGE TOUT Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l'environnement et réagissent à l'éclairage, aux tirs et aux explosions. Jouabilité

La fumée peut désormais interagir avec d'autres évènements en jeu. Les balles et les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité.

Propagation naturelle de la fumée

La fumée s'échappe maintenant par les portes ouvertes et les fenêtres cassées, monte et descend les escaliers, se propage dans les longs couloirs et se mélange à d'autres fumées.

Réaction à l'éclairage

Dans Counter-Strike 2, les particules de fumée interagissent avec le système d'éclairage unifié, offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes. ACTION, RÉACTION Le tickrate n'a plus d'influence sur les déplacements, les tirs ou les lancers de grenades. Counter-Strike 2 a été conçu de manière à grandement réduire les délais entre la réalisation d'une action et la prise en compte de cette dernière. Auparavant, le serveur utilisait des intervalles de temps discret (« ticks ») pour récupérer l'état de la partie. Grâce à la mise à jour de l'architecture permise par Counter-Strike 2, et le recours aux « subticks », le serveur connait maintenant le moment exact d'un déplacement, d'un tir ou d'un lancer de grenade. Par conséquent, peu importe le tickrate, vos déplacements et vos tirs seront tout aussi réactifs, et vos grenades atterriront toujours de la même façon. VOS ENDROITS FAVORIS SOUS UN NOUVEAU JOUR Mises à jour et améliorations ont été apportées aux cartes afin de les rendre plus nettes, plus claires, et plus généralement, de meilleure qualité. Cartes entièrement revues Ces cartes ont été revues de fond en comble grâce aux nouveaux outils et fonctionnalités de rendu de Source 2. EXEMPLE DE CARTE : OVERPASS Cartes mises à jour Ces cartes utilisent le nouvel éclairage de Source 2, qui bénéficie d'un système de rendu basé sur la physique : les matériaux, les lumières et les reflets sont ainsi plus réalistes. EXEMPLE DE CARTE : NUKE Cartes de référence Il s'agit de cartes classiques avec des bases solides, pouvant être utilisées pour évaluer ce qui a changé de CS:GO à Counter-Strike 2. La lumière et la lisibilité ont été améliorées, mais aucun autre changement n'y a été apposé. EXEMPLE DE CARTE : DUST II Outils Source 2 Les outils et fonctionnalités de rendu de Source 2 seront disponibles pour tous ceux et celles qui souhaitent créer des cartes pour la communauté. Ils rendent la tâche bien moins ardue, et permettent expérimentations et itérations. Le Workshop de Source 2 sera également disponible dans le cadre de la phase de test à une date ultérieure. VOTRE ÉQUIPEMENT, MODERNISÉ Apportez tout votre inventaire CS:GO dans Counter-Strike 2. Vous conserverez non seulement tous les items que vous avez collectés au fil des années, mais ces derniers profiteront également des améliorations apportées par Source 2 vis-à-vis de l'éclairage et des textures. En plus de la prise en charge des anciens modèles et finitions, toutes les armes bénéficieront de nouveaux modèles en haute résolution, et certaines finitions pourront tirer parti de ces modèles. EFFETS VISUELS DE HAUTE DÉFINITION Tous les effets visuels ont été réimaginés, de l'interface au jeu en lui-même. L'ensemble des effets visuels a été mis à jour dans Counter-Strike 2. Grâce aux systèmes de luminosité et d'effets de particules de Source 2, de nouveaux aspects et comportements ont vu le jour pour l'eau, les explosions, le feu, la fumée, les lueurs de départ, les balles traçantes, les effets d'impact et plus encore. Effets visuels en jeu Dans Counter-Strike 2, les éléments visuels les plus importants ont été repensés afin de les rendre visibles au mieux. Les impacts de balles sont désormais clairement discernables de loin. En outre, les nouvelles taches de sang directionnelles (qui s'estompent avec le temps) donnent davantage d'informations sur le champ de bataille. Effets d'environnement Explosions, flammes, lumières du C4… Tout y passe ! En faisant usage de l'ensemble des fonctionnalités de Source 2 et des dernières technologies, les effets d'environnement dans Counter-Strike 2 offrent une plus grande constance et une meilleure fidélité au réel. Améliorations apportées à l'interface L'interface de Counter-Strike 2 a été entièrement repensée et propose de tout nouveaux visuels. Ces améliorations ne sont pas uniquement esthétiques : elles apportent également des informations importantes sur l'état de la partie. EFFETS SONORES RÉALISTES Les sons de Counter-Strike 2 ont été renouvelés pour mieux correspondre à l'environnement physique, être plus expressifs et transmettre plus d'informations sur la situation en jeu. Ils ont également été rééquilibrés pour une écoute plus confortable.

Une phase de test débutera ce mois-ci, mais vous ne pouvez pour le moment pas vous y inscrire : Valve sélectionnera des candidats parmi les fidèles de CS:GO, qui auront une option pour participer à la bêta sur leur écran d'accueil. Elle donnera dans un premier temps accès à du Deathmatch et des parties compétitives non classées sur Dust2, mais le contenu évoluera jusqu'au lancement. Toutes les modalités de sélection sont expliquées ici.