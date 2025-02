Counter-Strike 2 : une année 2025 prometteuse et des stars qui brillent

L'arrivée de Counter-Strike 2 (CS2) a insufflé une nouvelle vie à la scène esport, captivant un public toujours plus vaste. En France, l'engouement pour ce jeu est palpable, et l'année 2025 offrira encore de beaux moments suivis par les passionnés.

Il existe de nombreux jeux vidéo déclinés en esport mais Counter-Strike conserve une aura particulière historique et l'apport de CS2 a permis de relancer l'intérêt pour ce jeu en apportant des améliorations techniques (graphismes, moteur de jeu, serveurs plus réactifs) mais aussi en renforçant le nombre de tournois où il y a plus gros à gagner pour les joueurs et les équipes.

Le nombre de tournois pour lesquels les récompenses dépassent le million de dollars a augmenté, renforçant leur attrait et les enjeux pour les équipes d'esport, ainsi que le soutien des supporters pour leurs champions.

De plus en plus de grands tournois CS2

Le calendrier esportif de CS2 en 2025 se compose d'une multitude d'événements, allant des tournois internationaux de prestige aux LAN parties locales. Les Majors CS2, organisés par Valve, restent les compétitions phares, attirant les meilleures équipes du monde entier.

En 2025, deux Majors sont prévus : l'un en été (9-22 juin), et l'autre en hiver (1-14 décembre). Le lieu exact du Major d'été 2025 reste à déterminer, mais Paris est souvent cité comme un lieu potentiel.

Outre la possibilité pour une équipe et un joueur CS2 de briller au firmament, c'est aussi un grand moment de rassemblement et d'échange de skins et autres objets virtuels obtenus en jeu ou achetés depuis une plateforme d'ouverture de caisse fiable et sérieuse comme on peut en trouver pour Counter-Strike 2 ou d'autres jeux en ligne.

Outre les Majors, les tournois ESL (Electronic Sports League) sont également des événements majeurs du calendrier CS2. Le CS2 Pro Tour 2025 comprend plusieurs compétitions prestigieuses.

Il y a déjà eu l'IEM Katowice 2025 fin janvier et l'ESL Pro League Saison 21 débutera le 25 février. D'autres rassemblements suivront régulièrement tout au long de l'année.

S'ils se déroulent majoritairement à l'étranger, ils restent très importants pour les équipes d'esport françaises et leurs supporters.

Enfin, les tournois PGL vont également gagner en importance : cette année, ce géant de l'industrie de l'esport prévoit d'organiser 11 événements CS2 de niveau 1 entre 2025 et 2026. Il reste encore à voir si l'un d'entre eux sera organisé en France mais on devrait y trouver du beau monde.

Le premier tournoi de Cluj-Napoca a déjà démarré et le prochain débutera le 31 mars.

Tournois nationaux et festivals, des événements à ne pas manquer

Si ces grands événements rassemblent la crème des équipes esport CS2, il ne faut pas négliger non plus les nombreux tournois nationaux et LAN parties organisés dans l'Hexagone.

Ils permettent à des joueurs de tous niveaux de s'affronter, de se faire remarquer et, qui sait, de pouvoir décrocher un contrat dans une grande équipe. Et puisque c'est aussi un moment de partage, il n'est pas obligatoire d'être joueur pour apprécier ces rassemblements qui s'expriment aussi dans les grands salons annuels dédiés au jeu vidéo.