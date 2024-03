Asphalt Legends Unite : un nouveau jeu de course free-to-play annoncé sur toutes les plateformes

Gameloft rencontre un vrai succès avec Asphalt 9: Legends, un jeu de course free-to-play disponible sur iOS, Android, Switch et Xbox. Mais le titre gratuit va prochainement évoluer, Gameloft présente l'extension Asphalt Legends Unite, dévoilée cette semaine avec un premier teaser :

La date de sortie d'Asphalt Legends Unite est fixée au 17 juillet 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS et Android, autant dire que tout le monde pourra essayer ce nouveau jeu de course free-to-play, qui reprendra la même formule que le précédent volet en l'améliorant. Les joueurs retrouveront des courses multijoueur à huit en ligne ou quatre en local, des Clubs, plus de 250 voitures venant de prestigieux constructeurs (Ferrari, Porsche, Lamborghini, etc.) à débloquer et à améliorer, sans oublier un mode Carrière et un gameplay accessible et dynamique. Techniquement parlant, Asphalt Legends Unite tournera à 120 fps sur les machines compatibles.

En attendant l'arrivée d'Asphalt Legends Unite sur toutes ces plateformes cet été, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.