MX vs. ATV Legends : un nouveau jeu de course annoncé avec une courte vidéo

THQ Nordic et Rainbow Studios nous avaient laissés en 2018 avec MX vs. ATV All Out, mais que les amateurs de jeux de course boueux se rassurent, un nouvel opus est en chemin, toujours édité et développé par les mêmes studios. Il s'agira de MX vs. ATV Legends, dont voici la première bande-annonce :

La vidéo ne nous apprend pas grand-chose sur cet opus, il ne révolutionnera de toute façon par la franchise, permettant de piloter des motos, quads et UTV dans des environnements ouverts. Les joueurs retrouveront un mode Carrière pour devenir une légende de la course avec des évènements sur invitation et des contrats de sponsoring, sans oublier la possibilité de personnaliser son pilote et son véhicule avec des éléments sous licence officielle. Un mode Trails proposera quand même du neuf, avec des courses tout-terrain sur des circuits compliqués, les développeurs affirment qu'ils ont amélioré la physique pour franchir les obstacles de manière plus réaliste, et le titre sera jouable à deux joueurs en écran scindé ou à 16 joueurs en ligne.

MX vs. ATV Legends n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Vous pouvez retrouver MX vs. ATV All Out à 9,74 € sur Amazon.