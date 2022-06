MX vs. ATV Legends : nouvelle bande-annonce de gameplay pour le jeu de course

Rainbow Studios et THQ Nordic seront de retour à la fin du mois avec MX vs. ATV Legends, nouveau jeu de course qui permettra de piloter des motos, quads et UTV dans des environnements ouverts. Le titre s'offre cette semaine une nouvelle bande-annonce centrée sur le gameplay et le contenu :

MX vs. ATV Legends proposera donc de conduire dans des niveaux ouverts, comme sur la côte californienne, en incarnant un pilote devant enchaîner les victoires pour monter sur le podium, remporter des compétitions, choisir ses sponsors et participer à des évènements spéciaux.

La date de sortie de MX vs. ATV Legends est fixée au 28 juin 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 39,99 € sur Amazon.