MX vs. ATV Legends : la date de sortie repoussée, mais une Collector's Edition dévoilée

Rainbow Studios et THQ Nordic avaient dévoilé MX vs. ATV Legends en septembre dernier. Le nouveau jeu de course avec des motos, quads et UTV devait normalement sortir le 24 mai prochain sur ordinateurs et consoles de salon, mais les studios viennent de repousser le lancement.

La date de sortie de MX vs. ATV Legends est désormais fixée au 28 juin 2022, toujours sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La raison de ce report n'est pas évoquée, mais les studios nous font oublier cette petite déception en détaillant le contenu de la Collector's Edition du jeu, qui inclura :

Le jeu complet MX vs. ATV Legends ;

Un DLC spécial en bonus ;

5 cartes postales ;

Un porte-clés en métal en forme de roue dentée ;

Une figurine de la Yamaha YZ450F 2021 sur une rampe, avec deux drapeaux détachables, d'une hauteur de 20 cm.

Cette édition collector de MX vs. ATV Legends n'a pas encore de prix, mais vous pouvez déjà l'admirer dans une vidéo de présentation ci-dessus. Vous pouvez également précommander le jeu de course à 39,99 € sur Amazon.