MX vs. ATV All Out : deux ans plus tard, le jeu de course est annoncé sur Switch

Développé par Rainbow Studios et édité par THQ Nordic, MX vs. ATV All Out est à l'origine sorti en mars 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il s'agit pour rappel d'un jeu de course hors-piste avec des motos et des quads proposant divers modes de jeux, et deux ans plus tard, il va débarquer sur Switch.

Eh oui, les studios viennent d'annoncer aujourd'hui que MX vs. ATV All Out est désormais attendu sur Nintendo Switch, avec une date de sortie déjà fixée au 1er septembre 2020. En toute logique, ce portage devrait inclure de base le contenu additionnel sorti depuis le lancement, et déjà présent dans l'Anniversary Edition, vendue 17,99 €.

MX vs. ATV All Out sera jouable à deux joueurs en local sur Switch, et jusqu'à huit joueurs en ligne (contre 16 sur les autres plateformes), avec la présence de modes Supercross, Nationales, Opencross, Étape ou encore Tag, ainsi que la possibilité de personnaliser ses véhicules dans l'atelier et d'effectuer des figures aériennes pendant les courses.