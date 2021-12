24H sur GAMERGEN.COM : des rumeurs entourant le PS+, un nouveau jeu sur le Nintendo Switch Online, et une date pour GRID Legends

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 3 décembre 2021 ?

Selon certaines rumeurs, Sony Interactive Entertainment fusionnerait le PlayStation Now avec le PlayStation Plus pour concurrencer le Xbox Game Pass. En outre, un nouveau jeu Nintendo 64 arrive sur le Nintendo Switch Online, et GRID Legends a été daté.

Dans le reste de l’actualité, un gros point a été fait sur la licence Battlefield, les Oculus Quest ont accueilli la mise à jour V35, plusieurs affiches de Scream ont été partagées, une bande-annonce de lancement de Chorus a été diffusée, The Standley Parable: Ultra Deluxe a encore été repoussé, un nouveau shooter, Propagation: Paradise Hotel, a été annoncé, et le jeu d’aventure Scarf a été daté.

Pour finir, nous avons jeté un œil sur les nouveautés du moment dans Apex Legends.