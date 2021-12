Nintendo Switch Online : un nouveau jeu Nintendo 64 confirmé et daté pour décembre 2021

Nous connaissons maintenant bien le Nintendo Switch Online, le service de Nintendo pour jouer en ligne à la Switch. Pour 19,99 € par an, il donne aussi accès à une sélection de jeux SNES et NES variée. Et depuis peu, il est possible de payer 49,99 € par an pour bénéficier du Pack Additionnel, donnant actuellement accès à l'extension Happy Home Paradise pour Animal Crossing: New Horizons et surtout à un catalogue de jeux MegaDrive et Nintendo 64 voué à évoluer.

Ce dernier va d'ailleurs s'agrandir pour la première fois depuis son lancement ce mois-ci. Nintendo vient d'annoncer que l'application Nintendo 64 allait être renforcée par l'arrivée de Paper Mario le 10 décembre. Pas de surprise, il fait partie de la liste des titres à venir dans le service déjà confirmée par le constructeur.

Dans Paper Mario, sa vicieuse méchanceté – Bowser lui-même – s'est enfui avec la baguette magique de l'étoile et a élevé le château de Peach dans le ciel avec l'aide de Kammy Koopa. Qui va l'arrêter maintenant ? C'est à Mario (et à vous !) de sauver les sept esprits des étoiles, gardés par les serviteurs triés sur le volet de Bowser. Pourrez-vous saisir votre chance et accomplir votre destinée de conte de fées ?

