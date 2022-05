Nintendo Switch Online : le nouveau jeu Nintendo 64 du Pack Additionnel nommé et daté pour mai, les joueurs vont voir rose

Après Mario Golf et 3 jeux Mega Drive en avril, c'est au tour d'un nouveau titre de l'ère Nintendo 64 d'être bientôt ajouté au catalogue du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Il s'agit sans surprise d'un jeu issu de la liste prévisionnelle déjà communiquée par l'éditeur, et qui commence à se vider, Kirby 64: The Crystal Shards : seul Pokémon Snap est donc encore promis pour le service.

Ce classique sorti en 2000 arrivera plus précisément le 20 mai 2022, soit la semaine prochaine.

Piquez vos ennemis, survolez les cieux et nagez dans les profondeurs de l'océan alors que Kirby affronte Dark Matter dans une toute nouvelle aventure. Inspirez, expirez et avalez vos ennemis, puis copiez et combinez leurs capacités et utilisez-les comme les vôtres ! Faites équipe avec des amis et des ennemis familiers, comme Waddle Dee et King Dedede, alors que vous voyagez à travers des mondes de rêve à la recherche des éclats de cristal perdus. Principales caractéristiques Volez, copiez et combinez des capacités - Volez des armes ennemies, copiez des capacités adverses, puis mélangez et associez des dizaines de nouvelles attaques spéciales, allant d'un rocher chargé de foudre à un barrage réfrigéré de restes mortels!

Aventurez-vous au-delà de Dream Land vers six planètes différentes - Tout y est, d'un paysage de lave stérile à une usine de bonbons futuriste ! Les amateurs d' action de plateforme vont se régaler !

Soufflez, frappez et dashez à travers trois jeux multijoueurs bonus - Découvrez des mini-jeux comme 100-Yard Hop et Bumper Crop Bump pour une action amusante à quatre joueurs !

Pour mémoire, la saga s'est récemment poursuivie avec Kirby et le Monde Oublié, aventure en 3D exclusivement disponible sur Switch et vendue à partir de 51,99 € sur Amazon.fr.