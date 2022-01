Nintendo Switch Online : une date de sortie proche pour le nouveau jeu Nintendo 64 de janvier 2022

Les joueurs Nintendo Switch peuvent depuis peu profiter officiellement de quelques jeux MegaDrive et Nintendo 64 via le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, un abonnement amélioré à 39,99 € par an. Le constructeur a élargi le catalogue le mois dernier avec Paper Mario et prévoit de le faire encore ce mois-ci avec Banjo-Kazooie.



Son entrée dans la ludothèque Nintendo 64 de la Switch est proche : sa date de sortie vient d'être calée au 20 janvier 2022, bande-annonce et résumé à l'appui.

Ce jeu d’action, sorti sur console Nintendo 64 en 1998, propose un duo improbable : un ours brun nommé Banjo et un Breegull nommé Kazooie. Ensemble, le duo se lance dans une quête sauvage qui utilise leur large gamme de mouvements spéciaux combinés. Tout commence lorsque la méchante sorcière Gruntilda kidnappe Tooty, la petite sœur de Banjo, et Banjo et Kazooie entreprennent de la ramener, s’aventurant à Spiral Mountain, le long de la côte infestée de requins de Treasure Trove Cove, à travers les périls glacés de Freezeezy Peak, et au-delà. Mais avec Kazooie passant la plupart de son temps dans le sac à dos de Banjo, ils sont comme deux héros en un ! Bien qu’ils puissent se chamailler de temps en temps, quand les deux travaillent ensemble, rien ne peut se mettre en travers de leur chemin. Maintenant, vous pouvez les rejoindre dans ce voyage aventureux dans un monde magique !

Vous pouvez sinon toujours vous abonner au Nintendo Switch Online classique pour bénéficier du jeu en ligne (et d'une sélection de titres NES et SNES) pour 19,99 €, pourquoi pas via Amazon.fr.

