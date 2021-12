Nintendo Switch Online : 5 classiques de la MegaDrive ajoutés au Pack Additionnel

Il n'y a pas que des jeux Nintendo 64 qui ont le droit d'être ajoutés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Entre Paper Mario et Banjo-Kazooie, c'est une vague de titres de la SEGA MegaDrive qui rejoignent le catalogue de jeux rétro compris dans la nouvelle offre à 39,99 € par an.

Les 5 heureux élus qui ont rejoint le service sont Altered Beast, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion, Thunder Force II et ToeJam & Earl. Ces classiques des années 90 vont rappeler de bons souvenirs à certains, ou permettre aux plus jeunes de découvrir des expériences appréciées à l'époque. Si vous ne savez pas du tout à quoi elles ressemblent, une bande-annonce montre un peu de leur gameplay ci-dessus.

Vous pouvez sinon toujours vous abonner au Nintendo Switch Online classique pour bénéficier du jeu en ligne (et d'une sélection de titres NES et SNES) pour 19,99 €, pourquoi pas via Amazon.fr.