NES et SNES - Nintendo Switch Online, 5 jeux rétro dont 2 inédits en Occident ajoutés en mai 2021

La dernière vague de jeux rétro offerts aux abonnés du Nintendo Switch Online datait de février dernier, tout de même. Alors c'est avec intérêt que nous découvrons la prochaine, confirmée ce jour par le constructeur, qui inclura 5 expériences passées, 4 de l'époque de la Super NES et une de la NES tout court.



Il y aura encore une fois du beau monde, avec les loufoques Caveman Ninja, Super Baseball Simulator 1.000 et Spanky's Quest, et surtout les inédits en Europe et en Amérique du Nord Magical Drop2 et Ninja JaJaMaru-kun. À noter que ces deux derniers sont remplacés par Fire Emblem: Seisen no Keifu et Doomsday Warrior au Japon : le dernier est déjà accessible par chez nous depuis le début de l'année, mais pour ce qui est du Fire Emblem jamais localisé en Occident, il y a de quoi être jaloux.

Super NES Caveman Ninja (également connu sous le nom de Joe & Mac) - Les gars des cavernes Joe et Mac peuvent-ils sauver les filles des cavernes perdues ? Dans ce jeu d'action de 1991, la vie était plutôt cool pour Joe et Mac, jusqu'à ce qu'un groupe de nerds néandertaliens s'écrase dans leur village. Les gars devront aller à la rescousse et sauter, foncer et utiliser des attaques par roulade pour surmonter les obstacles de l'âge de pierre sur leur chemin. Assurez-vous simplement de choisir la meilleure arme pour la situation, et les gars seront sûrs de s'en sortir !

Magical Drop2 - Ce jeu de puzzle a été lancé sur le système Super Famicom en 1996, mais il n'a jamais eu de sortie en anglais. Mais même si vous n'y avez jamais joué, les règles sont simples à apprendre. Attrapez et jetez les gouttes qui descendent du haut de l'écran. Créez des lignes verticales de trois gouttes de la même couleur pour effacer toutes les gouttes connectées. Profitez de quatre modes jouables, dont un mode qui vous attribue un rang à la fin du jeu, ainsi qu'un mode histoire avec 10 personnages à jouer !

Super Baseball Simulator 1.000 - Préparez-vous pour des matchs de baseball surhumains et de haute intensité ! Utilisez des Ultra Plays comme Phantom Ball, qui fera disparaître la balle à mi-hauteur, ou Meteor Hit, qui assommera les joueurs de champ qui entrent en contact avec la balle avant qu'elle ne rebondisse. Avec des fonctionnalités multijoueurs, un total de 18 équipes de baseball et la possibilité de créer votre propre équipe originale, voici le jeu de simulation de baseball farfelu rêvé !

Spanky's Quest - Spanky était en route pour un pique-nique lorsque la sorcière Morticia a commencé à faire tomber des briques du ciel. Pris au piège, avec six tours maintenant construites à travers le pays, Spanky doit nettoyer chacune d'entre elles avant que le corbeau diabolique de la sorcière ne l'attrape. Il devra utiliser sa boule magique pour étourdir les ennemis, la faire rebondir sur sa tête pour la charger et la propulser pour attaquer - et essayer des chapeaux en cours de route. NES Ninja JaJaMaru-kun - Incarnez un ninja et sauvez la princesse captive Sakura dans ce jeu bourré d'action, initialement sorti uniquement au Japon. JaJaMaru doit utiliser ses étoiles pour vaincre les monstres qui se cachent. Gardez un œil sur le power-up ultime - un tour sur Gamapa-kun, la grenouille géante !

Ces nouveautés seront dans tous les cas disponibles à partir du 26 mai prochain pour les abonnés au Nintendo Switch Online, le service à 19,99 € par an. Et Nintendo en est fier : avec ces 5 ajouts, le catalogue de jeux rétro dépasse les 100 titres jouables, pour un total de 104 expériences incluses.