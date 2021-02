NES et SNES - Nintendo Switch Online : quatre jeux soufflant le chaud et le froid ajoutés en février 2021

Depuis que les jeux de la Super Nintendo sont aussi de la partie, les sorties de jeux sur les applications NES et SNES de la Switch se font moins fréquentes. C'est ainsi en décembre dernier que quelques nouveautés ont fait leur apparition avec cinq productions d'antan pour occuper les joueurs au fil de l'hiver. D'ici quelques jours, rebelote avec cette fois quatre titres seulement, pas spécialement connus si vous n'avez jamais mis les mains sur ces consoles.

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont donc pouvoir découvrir à partir du 17 février prochain les jeux suivants :

SNES

Doomsday Warrior

C'est le Doomsday Warrior contre la Doom Squad ! Ce jeu d'action met en scène un sorcier maléfique qui a recruté sept guerriers pour prendre le contrôle de la Terre. Mais l'un des membres de la Doom Squad a résisté à l'influence et se tient maintenant contre les autres en tant que guerrier de la fin du monde !

Psycho Dream

Lorsque Sayaka ne revient pas à la réalité après être entrée dans un monde virtuel immersif connu sous le nom de D-Movie, les protagonistes, Ryo et Maria, doivent progresser dans un jeu fantastique terrifiant appelé Legend of the Fallen Capital pour la sauver et la ramener à la réalité. .

Prehistorik Man

Armé de sa meilleure massue et de son cri paralysant, guidez Sam à travers 22 niveaux à la recherche de nourriture et de dinosaures à étriper. Une action menée tambour battant, des centaines de passages secrets, des armes et des véhicules surprenants à découvrir : vous devrez faire preuve d’intelligence... Enfin, plus que Sam !