Nintendo Switch Online : 4 jeux supplémentaires provenant de la Game Boy Color, SNES et NES ajoutés dès maintenant

Fin mai, ce sont trois jeux Game Boy Advance et pas des moindres qui ont été ajoutés au Pack additionnel du Nintendo Switch Online, à savoir les trois premiers Super Mario Advance, le quatrième ayant lui été mis à disposition dès l'ajout des nouvelles plateformes au service en février. Le mois de juin a lui une saveur de mars après l'heure en nous proposant à nouveau deux productions issues de la Game Boy Color, un jeu NES et un de la SNES disponible dès maintenant, voyez plutôt :

Du côté de la console portable, la boule rose de Big N. est à nouveau de la fête avec Kirby Tilt 'n' Tumble, mêlant jeu de bille et plateforme, tandis que les amateurs de run and gun peuvent s'amuser avec Blaster Master: Enemy Below. Sur Super NES, c'est le classique et tout premier Harvest Moon qui devrait ravir les fans de gestion d'exploitation agricole (ses graphismes et animations n'ont rien perdu de leur superbe), tandis que la Nintendo Entertainment System nous propose Mystery Tower aussi connu sous le nom de The Tower of Babel au Japon, plutôt orienté puzzle et action. D'ailleurs, dans l'Archipel, le constructeur a préféré proposer Baseball Simulator 1.000 à la place d'Harvest Moon.

Game Boy

Blaster Master: Enemy Below - Jason et son véhicule de combat légendaire, SOPHIA, sont de retour pour sauver le monde. Utilisant les armes puissantes et la puissance de saut élevée de SOPHIA, Jason doit se diriger vers des régions souterraines et éliminer tout sur son passage. Dans les endroits étroits, Jason peut sortir de SOPHIA et se déplacer à pied dans les catacombes. Dans les catacombes, contrôlez Jason en vue de dessus et combattez avec des fusils et des grenades ! Échangez dans et hors de votre véhicule et adaptez-vous à la situation pour réussir !

Kirby Tilt 'n' Tumble - Lorsque vous bougez, Kirby bouge ! Ce jeu d'action est sorti sur la console Game Boy Color en 2001 et présente l'adorable Kirby ! Dans ce jeu, tout tourne autour de la façon dont Kirby est incliné et roule ! Cette variante du gameplay classique de Kirby ajoute de nouveaux niveaux de plaisir. Kirby se déplace vers la gauche, la droite, l'avant et l'arrière en fonction du mouvement du système que vous tenez entre vos mains ! Cette version reproduit les commandes de mouvement de la version originale de Game Boy Color. Inclinez votre console ou manette Nintendo Switch pour jouer. C'est parti, Kirby !

Super Nintendo Entertainment System

Harvest Moon - Découvrez les racines du genre simulateur agricole dans Harvest Moon ! Admirez la beauté naturelle et respirez l'air frais de la campagne. Découvrez par vous-même la bonté terre-à-terre de la vie à la ferme ! Votre défi est de bâtir votre vie en tant qu'agriculteur avec un travail acharné et un dévouement à l'ancienne. Vous avez une maison modeste, il va donc falloir la rénover pour courtiser un compagnon agricole. Le succès dans ce jeu est mesuré par les fruits de votre travail, alors rappelez-vous - vous récoltez toujours ce que vous semez !

Nintendo Entertainment System

Mystery Tower (The Tower of Babel) - Faites preuve d'intelligence et d'adresse pour atteindre le sommet de la tour ! Ce jeu a été lancé pour la console Famicom au Japon en 1986 et regorge d'énigmes et d'action ! Jouez le rôle d'un archéologue et explorateur, et jetez votre dévolu sur le sommet de la tour. Terminez les niveaux en déplaçant et en réorganisant des pierres mystérieuses pour atteindre la sortie et passer à l'étage suivant.