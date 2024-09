Nintendo Switch Online : 4 jeux de la SNES ajoutés au catalogue, dont un beat'em up de Rare

Le mois dernier a été plutôt calme du côté du Nintendo Switch Online, avec seulement l'ajout du jeu de la Game Boy Advance Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours Rouge pour les abonnés au Pack additionnel, un titre disposant d'un remake sur la console, sans parler de l'absence de son autre version. Bref, c'était assez maigre après les trois premiers Densetsu no Starfy en juillet venant de cette même console. Ce mois-ci, c'est la Super Nintendo qui est à l'honneur avec pas moins de quatre jeux. Nous retrouvons Battletoads Double Dragon, beat'em up de Rare faisant office de cross-over entre les deux licences, le jeu de course Big Run de Jaleco, un puzzle game façon Tetris baptisé Cosmo Gang the Puzzle de Namco et le titre sportif Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen'in Shūgō! de Technōs Japan Corporation.

Vous trouverez ci-dessous des descriptions de ces quatre jeux, que vous pouvez donc retrouver dès maintenant si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online.

Battletoads Double Dragon - Les guerriers de Double Dragon s'associent au trio de crapauds de Battletoads pour former l'équipe ultime dans ce beat'em up de 1993 ! Affrontez les formidables jumeaux Billy et Jimmy Lee alors qu'ils font équipe avec Zitz, Rash et Pimple pour défendre la Terre contre la puissance combinée de la Dark Queen et du Shadow Boss ! Sautez du Battlecopter sur la queue du vaisseau spatial Colossus et frayez-vous un chemin à travers des méchants bestiaux et des objets mortels en utilisant l'arsenal de coups Smash des Battletoads ou la gamme de techniques Dragon Force des Dragons - chacun offrant des combos d'attaque incroyables, notamment des coups de pied, des coups de poing, des lancers et plus encore ! Vous mettrez également vos compétences de conduite à l'épreuve avec la Speeder Bike et le Space Pod à grande vitesse. Comment cette lutte pour l'avenir de la Terre se terminera-t-elle ?

- Parcourez les vastes paysages de l’Afrique, de Tripoli à Dakar, au cours de neuf étapes dans ce jeu de course sorti à l’origine sur la console Super Famicom en 1991. Mais cette tâche monumentale ne consiste pas seulement à appuyer sur l’accélérateur ! Tout d’abord, vous devrez sélectionner un sponsor, puis utiliser ces fonds pour embaucher du personnel. Ensuite, vous aurez besoin de pièces de rechange pour remplacer les pneus et moteurs lorsqu’ils sont endommagés ou usés. La gloire de la victoire vous attend si vous parvenez à combiner tactiques précises et conduite audacieuse pour affronter les conditions de conduite brutales qui se dressent entre vous et votre objectif. Cosmo Gang the Puzzle - Le Cosmo Gang s'attaque à des casse-têtes de type blocs tombants dans trois modes dans ce jeu d'action-puzzle de 1993, initialement destiné à la Super Famicom. Concentrez-vous sur l'élimination des blocs pour obtenir le meilleur score en mode 1J, participez à des batailles compétitives en mode VS et mettez-vous à l'épreuve en mode 100 Stage, où vous pouvez résoudre niveau après niveau des défis stratégiques. Dans chacun des modes, la progression s'effectue en retirant les conteneurs et les Cosmos qui tombent du haut de l'écran. Vous pouvez retirer les conteneurs en alignant six d'entre eux sur une ligne horizontale, et les Cosmos sont retirés lorsqu'ils touchent les orbes bleus qui descendent de temps en temps. Bien que les deux types de blocs s'effacent de différentes manières, essayez de voir si vous pouvez réaliser un combo en éliminant les deux types en même temps !

Au Japon, seuls trois jeux sont proposés, dont Angelique, le tout premier de la licence et du genre otome développé par Ruby Party.

