Nintendo Switch Online : 4 jeux Koei de la SNES en approche, qui vont surtout plaire aux amateurs de stratégie

Juste avant le Mario Day, ce sont deux productions de la Game Boy mettant en scène le personnage iconique de Nintendo qui ont été ajoutées au NSO. Changement total d'ambiance, puisque les quatre jeux de la Super NES qui vont faire leur arrivée la semaine prochaine, le vendredi 28 mars sont signés Koei et sont pour trois d'entre eux des titres de stratégique, le dernier proposant un mélange d'aventure et RPG. Au programme de cet arrivage du Nintendo Switch Online, nous avons donc Nobunaga's Ambition et Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness, ce qui colle bien avec l'actualité vidéoludique du moment puisque Oda Nobunaga apparaît dans Assassin's Creed Shadows, ainsi que Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire et Uncharted Waters II: New Horizons.

Vous trouverez ci-dessous des descriptifs de l'époque de tous ces jeux, via Gematsu.

Nobunaga's Ambition

Soyez impitoyable, vos rivaux le seront aussi !

Oda Nobunaga, le puissant dirigeant qui s'est efforcé d'unifier un Japon déchiré par la guerre, est de retour, plus fort, plus intelligent et plus chanceux que jamais. Incarnez Oda et luttez pour le contrôle du Japon dans cette version améliorée du célèbre jeu Nintendo Entertainment System de Koei, Nobunaga's Ambition.

On ne peut faire confiance à personne dans le Japon du XVIe siècle : seigneurs de guerre assoiffés de pouvoir, espions ninjas en mission terroriste et paysans rebelles, tous présents dans votre propre jardin, attaqueront à la première occasion. Mais vous êtes un véritable combattant, doté d'une force de combat réduite et redoutable, d'un fusil moderne dernier cri et d'un sang-froid pour gérer la pression.

Après 100 ans de chaos, le peuple japonais aspire désespérément à la paix et à l'ordre. Serez-vous celui qui mettra fin à cette destruction ?

Unifiez les terres du Japon.

Incarnez le Seigneur Nobunaga ou l'un des 50 autres célèbres seigneurs de guerre japonais et tentez de l'arrêter.

Relevez le défi dans quatre scénarios pour un à huit joueurs.

Nobunaga's Ambition: Lord of Darkness

Voici un nouveau type de fauteur de troubles !

Le Seigneur Nobunaga est déterminé à prendre le contrôle du Japon et, en chemin, il compte bien semer le trouble autour de lui.

En tant que jeune daimyo ambitieux, voici l'occasion d'élaborer des stratégies qui vous permettront de vaincre le Seigneur Nobunaga et les obstacles qu'il vous réserve. En prévision, entourez-vous de généraux puissants, renforcez vos territoires grâce aux nouvelles technologies et équipez vos armées de fusils dernier cri.

Et n'oubliez pas : ne laissez pas la bataille à venir retarder la bonne alimentation de vos citoyens, la formation de vos guerriers aux cérémonies du thé et la préparation de vos messagers aux alliances avec les États voisins. Lorsque l'inévitable confrontation surviendra, le Seigneur Nobunaga utilisera diverses tactiques militaires, notamment des attaques conjointes, des batailles de jour comme de nuit, des sièges de châteaux et des infiltrations ninja.

Êtes-vous vigilant et prêt à tout ? Avec le Seigneur Nobunaga sur le devant de la scène, les malheurs ont tendance à arriver !

En tant que daimyo, entourez-vous des plus puissants des 300 généraux.

Combattez vos ennemis dans les plaines, en mer ou à l'intérieur des murs de votre château.

Améliorez la puissance de votre territoire grâce à de nouvelles technologies, des défenses de château et des mines d'or.

Augmentez la loyauté de vos généraux en obtenant plus de 30 thés différents.

Du plaisir pour un à huit joueurs.

Romance of the Three Kingdoms IV: Wall of Fire

Préparez-vous à vivre une idylle !

Nous sommes sous la Seconde Dynastie Han et la Chine est au bord de l'effondrement. Les luttes intestines entre les familles de la cour et l'émergence de puissants seigneurs de guerre dominent le paysage. La lutte pour le pouvoir a donné naissance à une ère connue sous le nom des Trois Royaumes, marquée par des conflits incessants entre les héros les plus courageux et les plus talentueux de Chine.

En tant que dirigeant en ces temps difficiles, c'est à vous d'unifier un pays déchiré par la rébellion. Développez votre royaume en bâtissant une armée puissante ou tentez de surpasser vos rivaux lors des négociations. Grâce à de nouvelles armes passionnantes, comme des arbalètes automatiques et des catapultes, vous pouvez affronter vos adversaires à découvert ou derrière les murs de votre château. Mais n'oubliez pas : la force d'un dirigeant se mesure aussi à la puissance économique de son royaume et au bonheur de son peuple !

Bonne chance dans votre quête pour unifier la Chine !

Discutez de stratégie de guerre avec jusqu'à 558 officiers différents.

Battez vos ennemis à l'aide de nouvelles armes puissantes, comme des arbalètes automatiques, des béliers et des catapultes.

Incarnez l'un des 38 grands dirigeants, dont huit que vous pouvez créer vous-même.

Incendiez les unités, les navires ou les villes de vos ennemis grâce à de nouvelles commandes de tir.

Défiez vos ennemis dans un château, des plaines ouvertes ou un duel fluvial à cheval.

Uncharted Waters: New Horizons

L'aventure ultime du jeu de rôle !

Imaginez une époque où de puissantes flottes contrôlaient les sept mers, où des pirates impitoyables cherchaient des trésors cachés et où les érudits affirmaient que la Terre était ronde. Imaginez-vous désormais en jeune explorateur en mission aux quatre coins du globe.

Incarnez le fils d'un duc portugais à la découverte de la légendaire Atlantide, une lieutenante de marine espagnole devenue pirate, un corsaire britannique chargé par Henri VIII de détruire la flotte espagnole, un aventurier italien endetté auprès de son père ou un orphelin turc lançant sa propre entreprise commerciale.

Votre aventure vous mènera vers plus de 130 destinations exotiques. En chemin, vous découvrirez des monuments exotiques, des trésors longtemps recherchés et des marchandises précieuses à échanger. En tant que capitaine de votre flotte, gardez un œil attentif sur l'horizon : des pirates avides de voler votre précieuse cargaison ou une flotte ennemie en guerre contre le pavillon de votre navire. Une fois au port, pensez à recruter des compagnons, à acheter de nouveaux navires et de l'artillerie, à recueillir des informations utiles et à régler vos différends avec vos ennemis en les défiant en duel.

Préparez-vous à vivre l'aventure de votre vie !