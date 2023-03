Nintendo Switch Online : 4 jeux venant des Game Boy, NES et SNES ajoutés dès aujourd'hui

Les jeux rétro pleuvent en ce moment sur le Nintendo Switch Online : alors que des titres Game Boy ont rejoint ceux de la NES et la SNES, ceux qui payent plus pour avoir droit au Pack additionnel bénéficient désormais de titres Game Boy Advance en plus de ceux des Mega Drive et Nintendo 64.

De nouveaux jeux rejoignent d'ailleurs le compte des abonnés Nintendo Switch Online dès aujourd'hui, sans nécessiter d'avoir le Pack additionnel. Il s'agit des jeux Game Boy BurgerTime Deluxe et Kirby's Dream Land 2, le jeu SNES Side Pocket et le jeu NES Xevious. Si vous ne connaissez pas ces expériences d'un autre temps, vous pouvez retrouver leur résumé officiel ci-dessous.

Game Boy - Nintendo Switch Online Kirby’s Dream Land 2 Les ponts arc-en-ciel qui raccordent les sept îles arc-en-ciel ont disparu! Aidez Kirby à résoudre ce mystère! Cherchez-les parmi les différentes îles tout en combattant le roi Dadidou et son bataillon de subalternes. Gagnez la mystérieuse épée arc-en-ciel et préparez-vous à combattre l'un des rivaux de Kirby les plus menaçants : la diabolique Matière Noire. BurgerTime Deluxe Le chef cuisinier Pierre Poivre a un problème. Un rival sans merci tente de l'empêcher de créer le burger ultime et envoie des sous-fifres indigestes pour s'emparer de sa cuisine!Esquivez hot-dogs nuisibles, cornichons hostiles, œufs néfastes,et traversez les plateformes pour réunir les ingrédients de vos burgers. Par chance, Pierre a une arme secrète qui révulse ses ennemis : son fidèle moulin à poivre. BurgerTime Deluxe est un classique au goût du jour! Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online SIDE POCKET Utilisez toutes vos techniques pour devenir le meilleur joueur! Ce jeu de billard propose deux modes de jeu. Dans 9-Ball Game, vous devez mettre neuf billes dans les poches en frappant, à chaque coup, la bille la plus basse de la table avant les autres. Dans Pocket Game, le but est de faire tomber toutes les billes dans les poches. Enfin, si vous aimez les défis, essayez Trick Game, où vous devez tirer le meilleur parti de configurations de table qui pourraient dérouter même les pros les plus chevronnés. Nintendo Entertainment System – Nintendo Switch Online XEVIOUS Pilotez le chasseur Solvalou et attaquez les rangs ennemis pour détruire les forces Xevious! Abattez les ennemis aériens avec des missiles et larguez des bombes sur les unités terrestres, mais gare à la gigantesque forteresse volante! Xevious est l'un des premiers jeux de tir à défilement vertical. Avec ses ennemis coriaces, ses environnements variés et ses nombreuses surprises, ce classique vous amusera pendant des heures !

Vous pouvez bénéficier de ces jeux, du catalogue NES, SNES et Game Boy complet et des fonctionnalités en ligne de la Switch grâce au Nintendo Switch Online à 19,99 € par an.

Pour mémoire, d'autres jeux GB et GBA ont déjà prévu d'être ajoutés dans les mois à venir.