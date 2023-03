Nintendo Switch Online : le prochain jeu GBA du Pack additionnel nommé et daté, de quoi surfer sur le retour de Metroid Prime

Après les jeux NES et SNES, puis les jeux Nintendo 64 et Mega Drive exclusifs aux détenteurs du Pack Additionnel, le Nintendo Switch + Pack additionnel donne depuis peu droit à une sélection de titres issus de la GameBoy et la Game Boy Advance. Le constructeur avait déjà listé des productions qui allaient rejoindre le catalogue, et va maintenant commencer à le faire grossir.



Le prochain jeu à être ajouté au Pack additionnel sera Metroid Fusion, paru sur GBA en 2002. Ce jeu d'action et d'aventure en 2D sera disponible le 8 mars pour les abonnés à la formule à 39,99 € par an.

Alors qu'elle apporte son soutien à une mission sur la planète SR388, la chasseuse de primes interstellaire Samus Aran est attaquée par un Parasite X, un organisme capable d’imiter les capacités de toute créature qu’il infecte. Sur le point de mourir, Samus est sauvée par un vaccin fabriqué à partir de l’ADN du dernier Metroid, le seul prédateur naturel du Parasite X. Lorsque le X s’est propagé à une station de recherche en orbite autour de SR388, une Samus affaiblie est obligée de tous les exterminer... ou mourir en essayant. Découvrez ce classique de la série Metroid où Samus explore les passages secrets d’une station de recherche massive grouillant de formes de vie hostiles. Maîtrisez des mouvements permettant de s’accrocher à des rebords, sauter à de hautes échelles et tirer de nouvelles armes comme des missiles de diffusion. En chemin, collectionnez des bonus classiques comme le Morph Ball, le Screw Attack et le Wave Beam. Toutes ces compétences vous seront utiles lorsque vous rencontrerez le SA-X, un X imparable imitant Samus, qui est en liberté et pourrait être juste au coin de la rue...

Pour mémoire, les autres jeux GameBoy Advance prévus sont Kirby & the Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity et Golden Sun.

