Nintendo Switch Online : le prochain jeu N64 du Pack additionnel daté, il nous replongera dans l'arène !

Depuis le mois de février, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent profiter de jeux de la Game Boy, tandis que ceux ayant en plus souscrit au Pack additionnel ont accès à des productions issues de la GBA. Forcément, les récents ajouts mettaient donc principalement à l'honneur ces consoles, mais ce ne sera pas le cas du prochain. En effet, c'est la Nintendo 64 qui sera cette fois à l'honneur.

Après GoldenEye 007, ce sera donc Pokémon Stadium qui va débarquer le 12 avril prochain pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, permettant de faire combattre nos monstres de poche dans l'arène lors de tournois face aux Champions d'Arène, du moins les 151 premiers issus de Pokémon Version Rouge, Version Bleue et Version Jaune, que ce soit seul ou à plusieurs en multijoueur. Bon, à priori, nous n'aurons accès qu'aux Pokémon de location, puisque les jeux GB ne sont pas disponibles et qu'il semble improbable que The Pokémon Company se casse la tête à y connecter Pokémon HOME. Cela limitera donc forcément les possibilités. Les 9 mini-jeux du Club Junior seront eux bien là pour nous distraire en dehors des affrontements, jouables jusqu'à quatre.

Au passage, et pour votre culture personnelle, le jeu se nomme Pocket Monsters Stadium 2 au Japon, car un premier épisode était sortir en 1998 là-bas. Le dernier épisode appelé Pokémon Stadium 2 ici a simplement troqué la numérotation pour « Or et Argent » dans l'Archipel. Ce jeu devrait d'ailleurs débarquer à l'avenir.

L'abonnement NSO + Pack additionnel coûte 39,99 € à l'année, tandis que le classique est disponible dès 3,99 € par mois. Vous pouvez d'ailleurs passer par Amazon pour vous abonner.