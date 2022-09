Nintendo Switch Online : remaster de GoldenEye 007, Pokémon Stadium, Mario Party... les prochains jeux Nintendo 64 de la Switch dévoilés !

Dès l'annonce de l'arrivée de jeux Nintendo 64 dans le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, Nintendo avait dévoilé une première liste de titres rétro qui allaient rejoindre l'offre. Il en avait terminé avec celle-ci, mais avait continué à sortir des jeux de cette génération dans le catalogue du service.

À l'occasion du dernier Nintendo Direct, le constructeur a offert un regard sur les prochains titres N64 à venir dans le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Concrètement, en 2022, nous pourrons retrouver Pilotwings 64, Mario Party et Mario Party 2, et en 2023, nous aurons droit à Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding et Excitebike 64.

Un beau programme en somme, ne reste désormais plus qu'à connaître les dates de sortie précises de ce beau petit monde (et si des jeux NES, SNES ou Mega Drive s'intercaleront dans le programme).

Votre prochain objectif vous attend, agents secrets. GoldenEye 007 rejoint bientôt le catalogue Nintendo 64 de Nintendo Switch Online + Pack additionnel... avec du multijoueur en ligne ! pic.twitter.com/NJaWtL83x0 — Nintendo France (@NintendoFrance) September 13, 2022

En bonus, et non des moindres, Nintendo a aussi confirmé que GoldenEye 007 reviendrait prochainement via le NSO avec son mythique mode en ligne : s'agit-il d'un simple portage ou du remaster promis par les rumeurs depuis des mois ? Affaire à suivre.

Not only that, we've been delighted to work with our friends at Nintendo again on GoldenEye 007's simultaneous release for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! https://t.co/0biFoSQCb0 — Rare Ltd. (@RareLtd) September 13, 2022

Mise à jour : Rare a confirmé qu'il s'agirait bien de la remastérisation de GoldenEye 007, qui sortira aussi sur Xbox Series X|S et Xbox One (et dans le Game Pass), en 4K et avec un framerate plus élevés sur les consoles compatibles. Le mode en ligne devrait en revanche être exclusif à la Switch.

Depuis sa sortie en 1997, GoldenEye 007 reste un classique avec une place à part dans le cœur de plusieurs millions de fans, tout autour du monde. Nous sommes aujourd’hui ravis de vous annoncer qu’une nouvelle génération de joueuses et de joueurs va pouvoir profiter du gameplay de ce FPS d’infiltration qui a participé à créer un genre, adapté avec le plus grand soin pour conserver l’action de l’original tout en y ajoutant des fonctionnalités modernes. Vous incarnerez James Bond lors d’une mission d’espionnage se déroulant aux quatre coins du monde pour empêcher le redoutable satellite GoldenEye de faire pleuvoir la destruction. Le mode campagne incontournable, les niveaux de difficulté radicalement différents et les codes de triche menant au chaos feront tous leur retour, tout comme l’iconique mode multijoueur en écran partagé, qui permettra à quatre joueuses ou joueurs de s’affronter depuis leur canapé pour déterminer qui saura faire preuve de plus d’intelligence et de talent. L’expérience d’origine a été améliorée, avec de nouvelles options de contrôles (dont la compatibilité avec les deux sticks analogiques), une résolution 16:9ème pouvant aller jusqu’à 4K sur les consoles compatibles, un taux de rafraîchissement stable et une liste entière de Succès à déverrouiller. GoldenEye 007 sera disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S et sera inclus dans le Xbox Game Pass. Si vous possédez une version numérique de Rare Replay, la compilation de 30 classiques développés par le studio plusieurs fois récompensé et à l’origine de GoldenEye 007, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement. Que vous soyez vétéran ou néophyte, ne manquez pas l’expérience légendaire qu’est GoldenEye 007. Nous vous donnerons plus d’informations, dont la date de sortie de jeu, très bientôt.