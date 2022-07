RUMEUR sur GoldenEye 007 : le remake retardé à cause de la guerre en Ukraine

La guerre qui sévit en Ukraine depuis le début d'année ne touche pas que les Ukrainiens ou les Russes, c'est l'Europe entière qui est affectée, voire le monde, et cela concerne également le monde du jeu vidéo. Entre les studios qui ont d'autres préoccupations que le développement de leurs jeux ou les titres repoussés pour éviter de froisser, il y a de quoi dire.

Ce dernier point concerne Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui n'a plus du tout de date de sortie, mais également... GoldenEye 007. C'est du moins ce qu'affirme Jeff Grubb, journaliste bien renseigné et qui a déjà mentionné plusieurs fois ce remake du jeu culte de la Nintendo 64, toujours pas officialisé par Microsoft. Et pour cause, d'après ses informations, le constructeur se retient de communiquer sur le FPS, affirmant que « GoldenEye est toujours dans les limbes à cause de la guerre ». Une information corroborée par Eurogamer, qui a contacté Microsoft pour avoir davantage de détails, mais le constructeur n'a évidemment pas répondu. Pour rappel, le jeu de Rare est adapté du film éponyme, qui suit James Bond contre des Russes dans une ambiance de fin de Guerre froide et de l'URSS.

Au passage, Jeff Grubb mentionne le party game 1 contre 100, qui devrait faire son grand retour sur les Xbox d'après ses sources, mais son directeur Alex Kipman a quitté Microsoft le mois dernier suite à des affaires de violences verbales et de comportements sexuels abusifs, le journaliste ne sait pas trop comment cela va se répercuter sur le développement du jeu. Vous l'aurez compris, tout n'est pas rose en interne.