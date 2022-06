S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl repoussé à 2023

Hier, lors de son Xbox & Bethesda Showcase 2022, Microsoft a mis le paquet sur les jeux attendus dans les 12 prochains mois, promettant de très belles choses aux joueurs et abonnés au Game Pass. De nombreux titres arriveront dès cette année, tandis que d'autres sont prévus pour la première moitié de 2023.

Et c'est justement dans cette catégorie que nous retrouvons S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, jeu de tir et de survie de GSC Games. Le studio ukrainien a malheureusement rencontré des soucis de développement à cause de la guerre dans son pays, mais il n'avait pas officialisé le report de la date de sortie, jusqu'ici fixée au 8 décembre 2022. Finalement, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est prévu pour 2023, sans plus de précision, mais le lancement devrait se faire avant le mois de juin.

Pour rappel, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sera disponible sur PC et Xbox Series X|S, et il sera inclus dans le Game Pass dès sa sortie, l'année prochaine donc. Vous pouvez déjà précommander le jeu contre 47,99 € sur Gamesplanet.