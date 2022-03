S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, le développement « mis de côté » par la guerre en Ukraine, il reprendra « après la victoire »

Le développement de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl était déjà long et compliqué pour bien des raisons, et n'avait pas été aidé par la crise sanitaire. Les Ukrainiens de GSC Game World doivent désormais faire face à une autre crise, militaire cette fois, la guerre en Ukraine déclenchée par l'invasion russe. Le studio basé à Kiev s'était déjà ému de la situation et avait appelé ses fans à faire des dons pour soutenir leurs concitoyens.

Forcément, les projets de GSC ont été relayés au second plan face aux dangers qui rôdent autour de la capitale. L'équipe a décidé de communiquer sur son état en vidéo, afin de répondre aux nombreuses demandes de nouvelles sur ce sujet de la communauté. Sans surprise, « le développement du jeu a été mis de côté » pour privilégier la sécurisation des employés et leurs familles. GSC reste confiant : il reprendra ses activités une fois la victoire remportée.

La semaine dernière, nous étions en train de monter la vidéo dans notre studio sur la motion-capture. Nous voulions montrer comment les cinématiques ont été créées. La semaine dernière, c'était il y a longtemps. Le 24 février, la Russie a déclaré la guerre à L'Ukraine et a envoyé des roquettes, des chars et des soldats dans notre patrie. Notre pays est obligé de se battre à nouveau pour son existence. On dirait que c'est le prix de la liberté. Cette vidéo est notre réponse à la question « Comment allez-vous les gars ». Maintenant, nous nous efforçons d'aider nos employés et leurs familles à survivre. Le développement du jeu a été mis de côté. Mais nous continuerons certainement. Après la victoire. Gloire à l'Ukraine.

La date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl avait pour mémoire récemment été reportée au 8 décembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S, il semblerait que l'attente soit finalement encore plus longue. Mais dans une telle crise, difficile de s'inquiéter de ce report : nos pensées vont encore une fois aux développeurs, à leurs familles et à leurs concitoyens.