S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, l'hécatombe continue, la date de sortie sévèrement repoussée

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl doit être l'un des étendards de la nouvelle génération des jeux Xbox. Mais nous avons déjà attendu plus d'une décennie pour découvrir la suite de S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, alors nous ne sommes plus à quelques mois près. Oui, le nouveau titre de GSC Game World vient à son tour d'être repoussé.

Le studio s'était prononcé dès l'E3 2021 sur une sortie le 28 avril 2022, mais il n'en sera rien. À 3 mois du lancement programmé, les développeurs savent qu'ils ne tiendront pas leur calendrier, et pas qu'un peu : la nouvelle date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl est calée au 8 décembre 2022 sur PC et Xbox Series X|S...



Chers Stalkers, Nous avons pris la décision de reporter la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl au 8 décembre 2022. Ces sept mois supplémentaires de développement sont nécessaires pour réaliser notre vision et atteindre l'état de jeu souhaité. S.T.A.L.K.E.R. 2 est le plus grand projet de l'histoire de GSC, et il nécessite des tests et un polissage approfondis. Nous sommes convaincus que le développement devrait prendre le temps nécessaire, surtout dans le cas d'un tel projet. Cette décision n'est pas facile, mais nous faisons de notre mieux pour vous offrir un jeu à la hauteur des attentes. Avec plus d'informations, de mises à jour et de présentations à venir, nous avons une année passionnante et importante à venir. Merci pour votre patience et votre compréhension. Avec amour, l'équipe GSC Game World.

Bon, au moins, tout cela n'a visiblement aucun lien avec un éventuel retour des NFT un temps voulu par GSC. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl sera inclus dans le Game Pass dès son lancement : vous pouvez vous abonner au service Ultimate pour 12,99 € par mois.

