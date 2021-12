S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, des MetaHumans douteux, des joueurs énervés et un rétropédalage en règle, les NFT ont encore frappé

Il faut s'y préparer : la majorité des joueurs ont beau les détester à cette heure, les NFT vont bel et bien finir par débarquer dans le jeu vidéo grand public. Ubisoft a ouvert la brèche en introduisant son système Ubisoft Quartz et ses Digits, des objets cosmétiques associés à des codes numériques liés à la blockchain, dont le faible intérêt pour le joueur a déclenché l'incompréhension et l'ire de la communauté.

Cela n'a pas découragé GSC Game World, développeur de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, qui a annoncé cette semaine s'associer à la plateforme DMarket pour que les joueurs du futur titre puissent s'offrir un morceau virtuel de l'expérience. Concrètement, le but était de proposer une première vague de NFT permettant de s'offrir un MetaHumans, un PNJ apparaissant visiblement dans une base de données qui aurait pu avoir notre visage grâce à de la photogrammétrie. Ce premier drop avec enchères aurait dû être suivi par un second autour de Genesis Packs alors encore secrets...

« Compte tenu des tendances mondiales du jeu, nous pouvons faire plus que simplement offrir une expérience de jeu immersive. Nos joueurs peuvent obtenir une présence plus profonde dans le jeu, et nous leur donnerons cette opportunité en présentant le premier jeu AAA avec une méta expérience unique » déclare Evgeniy Grygorovych, PDG de GSC Game World. « Les développeurs de jeux vidéo du monde entier expriment leurs intentions d'utiliser la blockchain et d'autres technologies bénéfiques alors que GSC est déjà là. La société ajoute une couche unique et amène son jeu à un tout nouveau niveau dans la dimension mondiale du métaverse et du Web 3.0. Avec le efforts conjoints de GSC et DMarket, S.T.A.L.K.E.R. 2 deviendra un jeu du futur et un jeu pour la communauté », a déclaré Vlad Panchenko , PDG et co-fondateur de DMarket.

Les propos avant-gardistes des créateurs vont cependant vite en faire rire plus d'un. Vous l'aurez deviné, les fans de S.T.A.L.K.E.R. 2 et les gamers en général se sont de nouveau indignés de cette approche des NFT purement capitaliste, qui n'a d'autre but que d'enrichir ses créateurs. La colère s'est vite propagée sur les réseaux sociaux, forçant GSC à s'expliquer dans un communiqué désormais supprimé. Ils y expliquent que ces MetaHumans, ainsi que les skins et cartes à collectionner qui avaient été imaginés pour la suite, auraient dû permettre de générer de l'argent supplémentaire pour le développement. Ce financement participatif aux contreparties qui laisse dubitatif a encore une fois interloqué les joueurs, qui avaient bien du mal à croire qu'un studio qui vient de signer un partenariat avec Xbox pour une intégration du jeu dans le Game Pass ait besoin des sous des quidams.

Chers Stalkers, Nous souhaitons donner un commentaire détaillé sur l'annonce d'hier des bonus NFT pour S.T.A.L.K.E.R. 2. GSC Game World est un studio de développement de jeux indépendant. Nous n'avons pas d'éditeur, mais nous avons de merveilleux partenaires, une équipe incroyable et le rêve d'un jeu que vous aimerez sincèrement. Comme tous les autres développeurs, nous avons besoin de deux ressources principales : du temps et de l'argent. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl est vraiment le jeu le plus grand et le plus complexe que nous ayons jamais créé. Tous les fonds que nous gagnons au cours du processus de développement (y compris les revenus potentiels de NFT) seront dépensés pour améliorer le jeu tant attendu pour le rendre encore meilleur. Pourquoi avons-nous choisi les NFT ? C'est une nouvelle technologie, et nous sommes impatients de bien les exploiter : donner à certains fans l'opportunité d'entrer dans le jeu sans interférer avec l'expérience des autres joueurs. C'est pourquoi les jetons sont entièrement facultatifs et n'ont aucun impact sur le gameplay ou l'histoire (pas d'armes, de quêtes, de lieux, etc.) et ne peuvent être activés qu'avant la sortie du jeu. Hier, nous avons annoncé les premiers jetons - les visages de plusieurs PNJ. Ils ne sont même pas impliqués dans l'histoire, mais certains d'entre vous pensaient que nous irions un peu trop loin ensuite, c'est pourquoi nous voulons divulguer de manière transparente nos plans pour le futur NFT. Nous allons implémenter les (sur)noms des propriétaires sur certains bureaux/murs/etc. (s'il vous plaît rappelez-vous que c'est un grand monde ouvert dont nous parlons), des gants/skins de tatouages/badges pour le mode multijoueur (sortie sous forme de mise à jour gratuite après la campagne de l'histoire) et des cartes à collectionner (plate-forme Dmarket uniquement, pas d'intégration dans S.T.A.L.K.E.R. 2.) . Dmarket a été choisi comme partenaire en tant que plateforme blockchain réservée aux jeux vidéo. Ils adorent les jeux, et ils étaient impatients de travailler avec nous sur ce genre de réalisation « soft NFT ». Dmarket travaille sur un système de blockchain privé avec des ponts vers d'autres réseaux (tels que Polygon et Solana) en priorité pour fournir une faible consommation d'énergie et minimiser les émissions de CO2 et d'autres impacts négatifs sur l'environnement. Dans cette déclaration, nous sommes aussi honnêtes que possible avec vous. Nous ne demandons pas de soutien, mais au moins nous espérons que vous pourrez nous entendre et comprendre nos raisons. Le texte s'est avéré très gros : merci de l'avoir lu jusqu'au bout. Veuillez accepter nos excuses pour la mauvaise communication d'hier et tous les sentiments qu'elle a causés. Sachez que nous ne souhaitons que le meilleur pour notre jeu, et nous l'apprécions. Avec amour, l'équipe GSC Game World.

Mais vous l'aurez compris, si nous parlons au passé, c'est qu'il y a eu une ultime pirouette. Quelques heures après la déclaration ci-dessus, un rétropédalage complet a été opéré. Face aux réactions négatives, il a été décidé d'annuler purement et simplement tous les plans liés aux NFT.

Chers Stalkers, Nous vous avons entendu. En raison des retours que nous avons reçu, nous avons décidé d'annuler tous les plans liés aux NFT dans S.T.A.L.K.E.R. 2. Les intérêts de nos fans et de nos joueurs sont la priorité de l'équipe. Nous faisons ce jeu pour que vous l'appréciez, peu importe ce que cela nous coûte. Si cela vous importe, cela nous importe aussi. Avec amour, l'équipe GSC Game World.

Les joueurs ont visiblement apprécié la décision du studio, qui a peut-être sauver les meubles en ne décevant pas une partie de sa communauté. Ce premier échec de grand ampleur pour les NFT sur le terrain des jeux vidéo pourrait créer un précédent, et décourager les entreprises à se placer sur le terrain des jetons non-fongibles sans considérer les intérêts des gamers.

