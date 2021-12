Ubisoft Quartz : Ubisoft va lancer les Digits, des NFT cosmétiques à utiliser en jeu, les premiers objets virtuels dévoilés

Les NFT font beaucoup parler d'eux depuis plusieurs mois. Ces non-fungible tokens, ou jetons non fongibles en bon français, permettent d'associer un code d'identification et des métadonnées à un élément physique ou numérique via la blockchain. Cette technologie rend chaque élément unique, afin d'assurer son authenticité et l'historique de ses reventes. Si elle peut très bien être utilisée pour tracer l'historique de vente d'un objet physique rare, elle a aussi donné lieu à beaucoup d'initiatives qui ont fait débat, comme des séries d'images aux qualités esthétiques discutables dont le seul but est l'achat-revente à prix fort, voire l'enrichissement de leurs créateurs originaux.



Les utilisations dans le jeu vidéo sont déjà diverses, comme avec Axie Infinity, qui propose de se procurer jouer et combattre avec des Axies, des créatures à collectionner associées à des NFT. Plusieurs éditeurs se sont déjà prononcés contre cette technologie, mais voilà qu'un grand nom va plonger à pied joint dedans. Il s'agit d'Ubisoft, qui va lancer son service Ubisoft Quartz en bêta prochainement.

Le pôle Ubisoft Strategic Innovation Lab a en effet imaginé les Digits, des objets cosmétiques associés à des NFT utilisables en jeu, décrits comme « à faible consommation énergétique ». Ces éléments à collectionner uniques seront marqués d'un numéro de série visible in-game, pourront être vendues contre des cryptomonnaies et laisseront leur historique de vente visible par tous. Les premiers Digits seront un set de 3 objets cosmétiques pour Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, à récupérer gratuitement via Ubisoft Connect à compter du 9 décembre : le service Ubisoft Quartz n'étant encore qu'en bêta, il semblerait que l'opération ne concerne pour l'heure que les États-Unis.

Difficile de voir jusqu'où ira l'utilisation des NFT chez Ubisoft, mais il sera en tout cas le premier éditeur majeur à s'insérer dans la brèche. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Édition Gold est sinon disponible à partir de 14,95 € sur Amazon.fr.