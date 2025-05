Ubisoft va se donner les moyens de proposer des jeux de qualité

Comme nous l'avons vu dans notre article dédié, Ubisoft a présenté hier soir ses résultats financiers. Parmi les annonces marquantes, il y en a une qui devrait sans mal ravir les joueurs soucieux d'obtenir des jeux tournant correctement au lancement et que nous devons à Assassin's Creed Shadows. Pour rappel, suite à la sortie de Star Wars Outlaws qui a été compliquée, l'éditeur avait décidé d'un premier report en plus de supprimer son Season Pass, avant de repousser à nouveau son arrivée qui s'est donc faite le 20 mars dernier. Le modèle opératif en interne est donc actuellement en train d'être réorganisé avec pour but de « mieux répondre aux besoins des joueurs, offrir une qualité de jeu supérieure et favoriser une allocation de capital disciplinée ». Tout cela vise à supporter sa vision centrée sur les deux piliers que sont les jeux d'aventure en mondes ouverts et les GaaS (live service), tout en transformant son catalogue pour qu'il offre davantage de projets dits « evergreen », comprendre par là qui restent pertinents au fil du temps.

En résulte l'allocation de temps de développement supplémentaires pour ses prochains gros jeux afin de leur offrir les meilleures conditions de succès possible. Cela va de soi, mais il aura donc fallu quelques électrochocs touchant l'aspect financier avant que cela rentre... Pour le contexte, nous remettons ci-dessous une partie de la déclaration d'Yves Guillemot :

Après une analyse de notre pipeline, nous avons décidé d'allouer du temps de développement supplémentaire à certaines de nos plus grandes productions afin de créer les meilleures conditions de réussite. Par conséquent, les exercices 2026-27 et 2027-28 verront un contenu significatif provenant de nos plus grandes marques.

Selon Tom Henderson via Insider Gaming, cela concernerait notamment les nombreux projets Assassin's Creed, mais aussi Far Cry 7 qui n'arriverait pas avant fin 2026. Le prochain Ghost Recon et le remake de Splinter Cell pourraient aussi être concernés.

Ubisoft promet donc une période s'étalant du 1er avril 2026 au 31 mars 2028 riche en sorties, suggérant que l'année à venir sera plus calme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura rien d'intéressant à se mettre sous la dent, bien au contraire.

