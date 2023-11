Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition, ça fuite de partout, bientôt l'officialisation ?

Il n'y a pas que du côté de Skull and Bones que ça fuite en ce moment chez Ubisoft, car la licence Beyond Good and Evil fait à nouveau parler d'elle. Hélas, ça ne concerne pas le deuxième épisode, tombé dans l'oubli après plusieurs années de communication avec la communauté et dont l'environnement de développement serait loin d'être idéal... C'est son prédécesseur qui va faire son retour afin de célébrer son 20e anniversaire. Paru à l'origine en fin d'année 2003 sur les plateformes de l'époque, il avait déjà eu droit à une édition HD en 2011 sur PS3 et Xbox 360. Cet été, l'ESRB avait vendu la mèche, mais les leaks se sont intensifiés ces dernières heures, au point que des joueurs ont même déjà pu y accéder...



Pour commencer, les Succès de Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition ont fuité du côté d'Exophase avec le visuel principal du jeu. Ensuite, c'est carrément le Microsoft Store qui a une fois de plus mis en ligne trop tôt une page produit, avant d'en retirer l'accès. En résulte des visuels et surtout la description suivante, que nous avons traduite :

Plongez dans le monde merveilleux de Hillys en tant que Jade, journaliste d'action, pour enquêter sur les mystérieuses attaques extraterrestres de DomZ aux côtés de personnages hauts en couleur, comme son oncle adoptif Pey'j ou le vaillant Double H. Embarquez pour cette aventure épique jusqu'en 4K, 60 fps avec des graphismes, des commandes et un son améliorés, ainsi que de toutes nouvelles fonctionnalités de sauvegarde automatique et de cross-save. Profitez de nouvelles récompenses exclusives en explorant la planète et découvrez-en davantage sur le passé de Jade dans une nouvelle chasse au trésor à travers Hillys. Mettez vos compétences à l'épreuve grâce au nouveau mode speedrun et aux succès mis à jour, et apprenez-en plus sur le développement et les secrets du jeu dans la galerie anniversaire ! Armée de son daï-jo et de son fidèle appareil photo, l'aventure de Jade vous permettra d'explorer librement les collines, de combattre des créatures grandes et petites, d'infiltrer des zones dangereuses, de résoudre des puzzles énigmatiques, de jouer à des mini-jeux addictifs, de faire la course avec les meilleurs pilotes d'aéroglisseur et de prendre des photos de toute l'expérience. Soyez prêt à plonger dans un mélange novateur de gameplay d'action et de cinématiques émotionnelles palpitantes ! Ce jeu exploite le Smart Delivery permettant l'accès à la fois au titre Xbox One et Xbox Series X|S.

Oui, il y aura donc quelques nouveautés sympathiques pour justifier de repasser à la caisse. Et comme si cela ne suffisait pas, les abonnés à Ubisoft+ ont déjà pu y jouer sur Xbox. Cheevo Guides avait même partagé le début sur sa chaîne, mais la vidéo a visiblement sauté.

Bref, espérons qu'il ne faille pas patienter jusqu'aux Game Awards pour l'officialisation en bonne et due forme. À priori, Beyond Good and Evil: 20th Anniversary Edition devrait paraître sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, sans doute dès son annonce. Le jeu d'origine, Beyond Good & Evil est lui vendu 4,99 € sur GOG.com.