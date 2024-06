Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition : Ubisoft date enfin le remaster, sa sortie est imminente avec quelques nouveautés

Si Beyond Good & Evil 2 a totalement disparu des radars après avoir été pendant un temps mis en avant par Ubisoft, le premier épisode va faire son retour à l'occasion de ses 20 ans (avec plus de 7 mois de retard certes). Oui, ça ne nous rajeunit pas. Après une apparition du côté de l'ESRB l'été dernier, l'aventure de Jade avait refait parlé d'elle en fin d'année au travers d'une fuite peu commune, puisque des joueurs avaient pu accéder au jeu via leur abonnement Ubisoft+ sur Xbox... Le Microsoft Store avait quant à lui mis en ligne la page du jeu avec des visuels et une description. Forcément, l'éditeur avait dû réagir, annonçant alors que la sortie officielle était prévue pour début 2024. Depuis, plus rien si ce n'est un listing en Corée du Sud avec un titre erroné... jusqu'à ce mardi. Alors que nous l'attendions durant l'Ubisoft Forward, c'est au détour d'un tweet du compte officiel de la licence que nous avons appris qu'il referait parler de lui au cours du Limited Run Games Showcase de ce jeudi. Et c'est finalement avant cette présentation que nous avons découvert la date de sortie de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition et une nouvelle bande-annonce, là encore via un simple poste de l'éditeur... avant qu'il ne le supprime. Décidément, c'est un running gag.

C'est donc la semaine prochaine, le mardi 25 juin, que nous pourrons enfin découvrir ce que donne Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Rien d'inattendu, puisque la version déjà existante s'est fait délister des différentes plateformes (Steam et Xbox) depuis quelques jours et n'est actuellement plus disponible que dans l'Ubisoft Store à 4,99 €.

En termes de nouveautés, cette version anniversaire proposera de la 4K et du 60 fps sur les plateformes compatibles, des contrôles améliorés, une bande-son réorchestrée, une fonctionnalité de sauvegarde automatique ainsi que du cross-save pour jouer où nous le souhaitons. Des récompenses inédites seront incluses durant notre exploration de la planète Hillys, de même qu'une chasse au trésor qui nous en apprendra plus sur le passé de Jade. Un mode speedrun, des Succès / Trophées et des secrets dans la galerie nous attendent également. Bref, les fans de l'original auront bien des raisons de craquer tandis que les nouveaux joueurs pourront découvrir cette production dans des conditions optimales.

Si vous souhaitez tout de même découvrir l'ancienne version, GOG la propose encore à 1,49 € jusqu'au 4 juillet.