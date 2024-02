Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, ça bouge du côté du remaster

Alors que les joueurs attendent surtout Beyond Good & Evil 2, qui peut se targuer d'être le jeu vidéo avec le plus long temps de développement, Ubisoft avait dévoilé en novembre dernier Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, une version remastérisée du premier volet pour les plateformes modernes.

Un titre attendu en début d'année 2024, mais les informations sont rares. Cependant, les choses semblent avancer en interne, car l'organisme de classification des jeux vidéo en Corée du Sud vient de lister Beyond Good & Evil Remastered dans sa base de données. Oui, le titre n'est plus le même, reste à savoir si c'est une erreur de l'organisme ou si Ubisoft a modifié le nom pour le simplifier.

La classification du jeu ne nous en apprend pas grand-chose, si ce n'est qu'il s'agit d'un titre d'aventure destiné aux joueurs de plus de 12 ans, l'opus original (disponible à 4,99 € sur GOG.com) avait pour rappel un PEGI 7+, mais les règles ont bien changé en 21 ans. Pour découvrir la date de sortie précise de Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition/Remastered, il faudra attendre une annonce de la part d'Ubisoft.