Beyond Good and Evil 2 devient le jeu avec le plus long temps de développement

14 ans. C'est ce qu'il a fallu attendre pour mettre les mains sur Duke Nukem Forever, jeu mythique de 3D Realms finalisé par Gearbox Software après un développement plus que chaotique. Le jeu aura marqué les joueurs par son énorme temps de conception, étalé entre 1997 et 2011, mais un autre titre AAA fait pire.

Ce titre, c'est Beyond Good and Evil 2 d'Ubisoft. Comme l'a souligné récemment un journaliste de Games Industry, BGE2 a été annoncé il y a 5 244 jours, au travers d'une bande-annonce en 2008, avant de faire son retour sur le devant de la scène à l'E3 2017 avec une vidéo bien différente. Et le jeu se fait toujours attendre, Ubisoft reste discret quant à l'avancée du développement et le concepteur Michel Ancel a quitté le navire il y a deux ans. À titre de comparaison, Duke Nukem Forever s'est fait attendre pendant 5 156 jours.

Un record dont ne se vantera sans doute pas Ubisoft et qui va se poursuivre. D'après des bruits de couloir, Beyond Good and Evil 2 viendrait tout juste de passer en alpha avec des tests externes. Vous pouvez patienter en retrouvant le premier opus à 1,49 € (-70 %) sur GOG.com.