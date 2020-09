Michel Ancel : le papa de Rayman annonce mettre fin à sa carrière, mais rassure quant à WiLD et Beyond Good and Evil 2

C'est un petit tremblement de terre qui vient de frapper l'industrie vidéoludique et, surtout, les joueurs français, puisque le créateur de Rayman, Michel Ancel vient d'annoncer qu'il mettait fin à sa carrière après 30 ans de bons et loyaux services... via un post sur Instagram. Si de prime abord, nous pensions qu'il s'agissait de second degré, la fin du message évoquant les projets sur lesquels il travaillait et le fait qu'il utilise rarement le réseau social ne laissent que peu de place au doute.

Ainsi, Michel Ancel va désormais se consacrer à sa deuxième qu'est la vie sauvage en ouvrant un refuge animalier. Il rassure les joueurs qui attendent depuis de longues années maintenant ses deux projets vidéoludiques en disant que les équipes sont autonomes depuis de nombreux mois et que tout avance bien, de belles choses étant à venir. En effet, en plus de l'ambitieux Beyond Good and Evil 2 en développement du côté d'Ubisoft Montpellier, il avait ouvert en 2014 Wild Sheep Studio dans la même ville, qui s'atèle depuis des années à la création de WiLD, qui ne s'est plus montré depuis la Paris Games Week 2015...

Les joueurs qui espéraient revoir un jour un nouveau Rayman créé par Michel Ancel n'ont donc plus que leurs yeux pour pleurer. Si vous êtes intéressés par la licence, L'histoire de Rayman aux éditions Pix'n Love est vendu 30 € à la Fnac.