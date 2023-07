Beyond Good and Evil 2 : Emile Morel, directeur créatif du jeu, nous a quittés

Depuis le temps que les fans attendent Beyond Good and Evil 2, les mauvaises nouvelles sur le développement s'accumulent, mais il était bien impossible de s'attendre à la dramatique information d'aujourd'hui : Emile Morel, directeur créatif senior du jeu, nous a quittés cette semaine.

Âgé seulement de 40 ans, Emile Morel avait rejoint Ubisoft en 2009 pour travailler sur Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne et Rayman Legends, lui qui avait déjà été senior game designer sur Alone in the Dark et Test Drive Unlimited 2 chez Eden Games auparavant. Depuis le début d'année, Emile Morel occupait le poste de directeur créatif senior sur Beyond Good and Evil 2, remplaçant Jean-Marc Geffroy après de nombreux déboires en interne chez Ubisoft Montpellier.

Le studio français n'a pas encore commenté cette tragique et soudaine disparition, mais sur LinkedIn et autres réseaux sociaux, les collègues et amis d'Emile Morel lui rendent un dernier hommage. Nos pensées vont évidemment vers sa famille et ses amis.