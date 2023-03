RUMEUR sur Beyond Good and Evil 2 : Ubisoft Montpellier dans le collimateur de l'Inspection du Travail et encore des changements en interne

Beyond Good and Evil 2 est depuis quelques mois le jeu vidéo avec le plus long temps de développement, et il n'y a pas vraiment de quoi s'en réjouir. Le titre est dans les cartons d'Ubisoft Montpellier depuis 2008, et depuis, il s'est passé un tas de choses, dont le départ du concepteur Michel Ancel, qui évoquait un développement compliqué.

Ça, c'était en 2020, et près de trois ans plus tard, eh bien, rien n'a changé. C'est ce que rapporte Kotaku, citant trois sources anonymes travaillant chez Ubisoft Montpellier et faisant le point sur la situation dans le studio. Clairement, ça va mal, les employés souffriraient encore de stress et de burn-out, et enchaîneraient les congés maladie, même du côté des personnes haut placées.

Les équipes auraient récemment appris que le directeur du management Guillaume Carmona, absent depuis le début de l'année, ne reviendrait pas chez Ubisoft Montpellier, lui qui travaillait depuis 20 ans dans l'entreprise et depuis quatre ans dans le studio occitan. De son côté, Jean-Marc Geffroy ne serait plus directeur créatif senior, remplacé par Emile Morel, jusqu'ici directeur associé. Charles Gaudron serait maintenant le directeur de Beyond Good and Evil 2, suite au départ de Benjamin Dumaz, tandis que Guillaume Brunier serait actuellement encore producteur exécutif, mais pour combien de temps ?

C'est donc à priori le jeu des chaises musicales chez Ubisoft Montpellier pour poursuivre le développement de Beyond Good and Evil 2, les équipes n'arrivant pas à trouver une recette qui fonctionne pour le projet, qui serait toujours en préproduction. Et en décembre dernier, Ubisoft Montpellier aurait reçu la visite de l'Inspection du Travail afin d'enquêter sur ces conditions de travail. Kotaku a contacté l'organisme d'État français pour avoir davantage de détails, ce dernier n'a évidemment pas répondu dans un souci de confidentialité, mais les employés d'Ubisoft Montpellier se seraient entretenus avec un autre média, autant dire que cette affaire va continuer de faire parler d'elle pendant encore un moment.

Beyond Good and Evil 2 verra-t-il le jour ? Les fans commencent à douter... En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver le premier volet à 4,99 € sur GOG.com.