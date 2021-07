Ubisoft : déclaration sur Assassin's Creed Infinity et retour à venir de Beyond Good and Evil 2, l'éditeur fait le point

Si Ubisoft a dévoilé hier Tom Clancy's XDefiant alors qu'il venait juste de reporter Rainbow Six Extraction et Riders Republic, ce n'est pas un hasard. En effet, l'éditeur publiait ce mardi son traditionnel rapport trimestriel, le premier de l'année fiscale 2021-2022, suivi d'un appel aux investisseurs donnant de plus amples détails. Alors, quoi de neuf ? Pour commencer, les revenus nets sont en baisse de 17 %, le catalogue d'anciens jeux assurément 94 % des rentrées d'argent dû à un manque de nouveautés.

Outre ce que nous savions déjà sur le support continu d'Assassin's Creed Valhalla (toujours vendu 49,99 € sur Amazon) avec une deuxième année de contenu, il a été dit qu'Ubisoft prévoit de sortir un contenu pour la licence Assassin's Creed par an, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau jeu, expliquant cette approche live service appuyée. Assassin's Creed Infinity a aussi été évoqué et devrait rester « fidèle à l'expérience narrative de la franchise AC tout en développant la marque » tout en étant « un projet passionnant et ambitieux qui élargira l'audience, l'engagement et le niveau de revenus récurrents de la marque ».

Plus intéressant, il est mentionné un renouveau pour Beyond Good and Evil 2, figurant à la suite des autres projets pour cette année fiscale. Nous devrions donc entendre à nouveau parler du jeu d'ici la fin mars 2022.

Sinon, avec Riders Republic et Skull & Bones, l'éditeur souhaite que les joueurs soient engagés sur la durée, et cela passera par des mises à jour dans le temps comme tout bon jeu service. Bon, pour ce dernier, il faudrait déjà qu'il sorte... Rainbow Six Siege continue de son côté de bien marcher avec plus de 75 millions de joueurs, tandis qu'Extraction visera aussi bien ces derniers et que de nouveaux venus. Les attentes quant à ce dernier sont même plus élevées que celles envers Watch Dogs Legion ! Just Dance 2022 est lui aussi attendu au tournant en termes de résultats, et ce grâce à TikTok.

Question planning, The Division Heartland et Roller Champions devraient être lancés avant le 31 mars 2022, ces free-to-play étant conçus pour atteindre une plus large audience et augmenter les revenus réguliers, 20 % des investissements de l'éditeur étant concentrés dans ce type de projet, contre 80 % pour les offres dites « premium AAA ». D'ailleurs, le jeu The Division Mobile actuellement en développement, l'est en collaboration avec Tencent et un autre titre à destination des appareils mobiles est attendu au quatrième trimestre (janvier à mars 2022).

Enfin, rien n'a été dit au sujet des problèmes de harcèlements et de mauvaise culture d'entreprise, alors même qu'une plainte vient d'être déposée.

