Assassin's Creed Infinity : une plateforme en ligne live service unissant les futurs jeux et les talents créatifs d'Ubisoft Montréal et Québec

Le temps passe, le milieu vidéoludique évolue et il en est de même pour la licence Assassin's Creed, au grand dam de certains fans de la première heure. Depuis Assassin's Creed Origins, la série principale s'est ainsi muée en Action-RPG en monde ouvert, une tendance qui s'est accentuée avec Odyssey et Valhalla sous des formes quelque peu différentes, avec en point commun un suivi à plus long terme de la part d'Ubisoft, proposant du contenu live service en dehors des habituelles extensions payantes de ses Season Pass. D'ailleurs, Assassin's Creed Valhalla a rencontré un tel succès qu'il va avoir droit à une deuxième année de DLC officialisée lors de l'Ubisoft Forward de l'E3 2021. Le dernier bilan financier de l'éditeur avait justement insisté sur cette stratégie en confirmant au passage que la trajectoire actuelle des jeux serait conservée. Nous étions alors bien loin d'imaginer ce que nous réserve l'avenir, car tel Abstergo et sa plateforme Helix, Ubisoft travaille sur un projet baptisé Assassin's Creed Infinity !

C'est ce qu'a rapporté dans un premier temps l'incontournable Jason Schreier dans les colonnes de Bloomberg au fil d'un article parlant également des harcèlements et comportements déplacés, un tout autre sujet qui aurait tout de même impacté ledit projet. Ubisoft a ensuite réagi bien vite à la publication de l'article en officialisant son existence sans rentrer dans les détails techniques, se concentrant plutôt sur les effectifs y étant affectés. Jason Schreier a tout de même indiqué être en contact avec l'éditeur depuis la semaine dernière, n'y voyez donc pas une réponse faite à la va-vite.

Mais qu'est-ce qu'Assassin's Creed Infinity ? Eh bien, selon le journaliste, il s'agirait d'une plateforme en ligne pensée pour évoluer dans la durée (live service donc) et qui inclurait de multiples époques historiques plutôt qu'une seule comme c'est actuellement le cas de chaque jeu. Cela rappelle évidemment la tentative d'Assassin's Creed Unity avec plusieurs versions de Paris, dont les ambitions trop grandes ont abouti à ce qu'elles prennent la forme des Failles Hélix. Plusieurs jeux interconnectés seraient donc réunis sur cette plateforme, pouvant paraître visuellement différents et avoir un ressenti (dans le gameplay à priori) bien distinct, avec la possibilité qu'ils puissent évoluer au fil des mois. Cela peut sembler un peu abstrait pour le mois, mais il est bien précisé que ce projet est encore tôt dans son développement et ne devrait pas voir le jour avant au moins 3 ans. Et, non, le fait qu'il s'agisse d'une plateforme en ligne n'indiquerait en rien qu'il s'agisse d'une expérience multijoueur. Un représentant d'Ubisoft avait par ailleurs indiqué ceci avant l'officialisation :

[Ubisoft vise à] dépasser les attentes des fans qui demandent une approche plus cohérente.

Un autre détail de taille est qu'Assassin's Creed Infinity changera la formule du roulement des équipes, Origins et Valhalla ayant par exemple eu le studio de Montréal en « lead », tandis que c'est celui de Québec qui avait dirigé Odyssey, avec des orientations créatives pouvant justement diverger sur certains points. Ainsi, Ubisoft a unifié en avril dernier les deux équipes précitées en mettant Ubisoft Québec à la tête de la licence par le biais de Marc-Alexis Côté qui officie en tant que producteur exécutif ! Il ne sera pas seul, puisque le directeur de marque Étienne Allonier d'Ubisoft Montréal va l'assister.

Plutôt que de continuer à passer le relais d'un jeu à l'autre, nous croyons profondément que c'est une opportunité pour l'une des franchises les plus appréciées d'Ubisoft d'évoluer de manière plus intégrée et collaborative, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et le leadership, peu importe où ils se trouvent au sein d'Ubisoft.

La production sur Assassin's Creed Infinity est dirigée par Julien Laferrière en qualité de producteur senior, qui va donc superviser les deux studios, lui qui est pour rappel le producteur de Valhalla. Enfin, ce sont Jonathan Dumont et Clint Hocking que nous retrouvons en tant que directeurs créatifs, respectivement à Québec et Montréal.

Reste à savoir si l'épisode qui succédera à l'épopée viking d'Eivor fera partie de ce projet Assassin's Creed Infinity ou si un autre épisode occupera le terrain entre temps. Ce qui est sûr, c'est qu'Assassin's Creed Valhalla sera encore là en 2022 et peut être acheté sur Amazon à partir de 43,99 €.