E3 2021 : Assassin's Creed Valhalla, premier aperçu du DLC Siège de Paris et du Discovery Tour Viking Age, une Année 2 annoncée avec un teaser

Cela fait désormais sept bons mois qu'Assassin's Creed Valhalla a vu le jour sur consoles et PC, et il va encore continuer à faire parler de lui un moment puisqu'Ubisoft a prévu tout un tas de contenus post-lancement. D'ailleurs, la stratégie à ce sujet a été renforcée suite à son succès commercial comme nous l'avions appris lors du bilan annuel de l’éditeur. Ces derniers jours, nous avons pu récupérer la tenue de Basim pour Eivor et le mode de jeu Défi de maîtrise venant clôturer la Saison d'Éostre a été présenté et daté. Nous avions donc rendez-vous à l'Ubisoft Forward de ce dimanche pour en découvrir davantage concernant l'avenir du jeu et nous n’avons pas été déçus.

Cet été nous pourrons donc découvrir le deuxième DLC du Season Pass qui succédera à La colère des druides, à savoir Le Siège de Paris, qui nous fera visiter la Francie à l'époque de Charles le Gros. La bonne nouvelle, c'est que ce contenu marquera le retour des missions de type Black Box, nous demandant de traquer nos ennemis avant de les assassiner de multiples manières. De nouvelles compétences seront ajoutées pour combattre des types d'ennemis inédits. En plus de ça, il sera possible d'obtenir des épées à une main !

Au-delà, Ubisoft a en développement un Discovery Tour Viking Age, à l'instar de ceux d'Origins et Odyssey, attendu cet automne et qui nous mettra dans la peau du peuple de l'époque, mais aussi une troisième extension (même si le terme n'est pas explicité) qui n'avait fait parler d'elle qu'avec les rumeurs sous le nom de code Meteor et qui débarquera durant la deuxième année de soutien du jeu. Un mystérieux portail et de la lave nous sont montrés, sans doute liés au royaume mythique de Muspellheim.

En bonus, nous avons pu découvrir un making of du DLC La colère des druides durant le pré-show, au cours duquel Einar Selvik et Julie Fowlis sont revenus sur la création des musiques et chants de cette extension.

Si vous n'avez toujours pas craqué pour Assassin's Creed Valhalla, il est actuellement vendu à partir de 41,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Assassin's Creed Valhalla : La colère des druides, un agréable filler