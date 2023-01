Beyond Good and Evil 2 : ouf, le jeu est encore en développement

L'année 2023 a mal commencé pour Ubisoft. Le studio a annoncé que les ventes de Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Just Dance 2023 n'ont pas été bonnes, il a annulé trois projets encore non annoncés et a encore repoussé Skull and Bones. Heureusement, de gros jeux sont attendus dans les prochains mois.

Le studio a rassuré les investisseurs et les fans en rappelant qu'Avatar: Frontiers of Pandora et Assassin's Creed: Mirage arriveront cette année, ainsi que des jeux encore non annoncés. Mais d'autres titres pourtant déjà dévoilés manquent encore à l'appel, comme Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake et Beyond Good and Evil 2, qui se fait attendre depuis bien trop longtemps. Le titre a depuis peu le record du plus long vaporware : annoncé en 2008, il se fait attendre depuis plus de 5 200 jours, faisant pire que Duke Nukem Forever, développé entre 1997 et 2011.

Beyond Good and Evil 2 avait refait une apparition remarquée à l'E3 2017 avec une impressionnante bande-annonce, mais depuis, Michel Ancel a quitté le milieu du jeu vidéo et s'était livré sur ce développement long et chaotique. Quelques mois plus tard, les choses n'avaient pas changé, des rumeurs d'annulation couraient, mais l'insider Tom Henderson affirmait l'année dernière que le développement se poursuivait avec des tests en interne.

Nous sommes maintenant en 2023, et où est BGE2 ? Eh bien, toujours au même stade, mais cette fois, c'est un porte-parole d'Ubisoft qui prend la parole en affirmant à Eurogamer :

Le développement de Beyond Good and Evil 2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse.

Voilà, nous ne sommes pas plus avancés, mais au moins, Beyond Good and Evil 2 n'est pas abandonné. Le titre est attendu à une date encore inconnue, sur des plateformes qui vont sans doute changer d'ici la sortie. Vous pouvez retrouver le premier volet à 4,99 € sur GOG.com.