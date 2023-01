Ubisoft : Skull and Bones encore repoussé et 3 jeux inconnus annulés !

Ubisoft commence très mal son année (un peu comme Frontier Developments) en faisant le point sur les ventes des derniers mois, et elles ne sont pas bonnes. Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope et Just Dance 2023 n'ont pas rencontré le succès escompté, et le studio envisage de se restructurer.

Cela va d'abord passer par un nouveau report (le sixième !) de Skull and Bones, eh oui... Le jeu multijoueur avec des pirates est attendu depuis bien trop longtemps, et aux dernières nouvelles, sa date de sortie était fixée au 9 mars 2023. Ubisoft annonce que le titre sortira désormais « début 2023-2024 », ce qui correspond à l'année fiscale qui débutera en avril prochain. Le titre pourrait ainsi être retardé de quelques semaines (voire mois) seulement, ouf ? Pour rappel, une bêta ouverte doit avoir lieu avant le lancement.

Ubisoft annonce également qu'il annule le développement de trois jeux en cours de production, qui n'avaient pas été dévoilés publiquement. Ils se rajoutent aux quatre titres déjà annulés l'année dernière, Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR faisaient partie des victimes. Le studio veut ainsi se focaliser sur le développement de moins de jeux vidéo en même temps, quitte à se restructurer et à réduire ses coûts de production cette année. L'idée est évidemment de réduire les dégâts.

Afin de rassurer les investisseurs, Ubisoft a quand même rappelé qu'il sortira cette année Avatar: Frontiers of Pandora et Assassin's Creed: Mirage (s'il n'y a pas de report), ainsi que d'autres jeux premium encore non annoncés, dont « un gros titre ». Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'est même pas mentionné, mais Skull and Bones sera lui aussi de la partie, vous pouvez le précommander en édition Limitée à 79,90 € sur Amazon.