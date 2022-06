Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake disparaît des boutiques, Ubisoft annonce encore un report !

Dévoilé en septembre 2020, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake devait à l'origine sortir en janvier de l'année dernière, mais les premiers retours des joueurs étaient particulièrement négatifs, Ubisoft a donc décidé de repousser plusieurs fois le lancement, puis de confier le développement à son studio de Montréal.

Aux dernières nouvelles, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake était donc attendu dans le courant de l'année fiscale 2022-2023, soit entre le 1er avril 2022 et le 30 mars 2023. Problème, Ubisoft n'a pas mentionné le titre lors de son dernier bilan financier, et voilà que certains joueurs ont récemment remarqué qu'il n'était plus possible de précommander le jeu chez certains revendeurs, comme chez GameStop outre-Atlantique. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, parfois, c'est à cause d'une annulation du jeu, mais pas ici, comme l'a expliqué Ubisoft à IGN :

Le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera désormais dirigé par Ubisoft Montréal. Nous sommes fiers du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et Ubisoft Montréal bénéficiera de leurs apprentissages alors que la nouvelle équipe poursuivra le travail pour livrer un excellent remake. En conséquence, nous ne visons plus un lancement pour l'année fiscale 2023 et le jeu a été retiré chez les revendeurs. Si les joueurs souhaitent annuler leur précommande, ils sont invités à contacter leur revendeur. Ils seront tenus au courant du projet au fur et à mesure que le développement avance.

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'est donc pas annulé, mais il est désormais attendu après le 30 mars 2023... Oui, il faudra être très patient avant de retrouver le Prince de Perse, vous pouvez quand même précommander le titre chez certaines boutiques comme sur Amazon, contre 39,99 €, mais ne faites plus attention à la date (de placement) de sortie affichée.